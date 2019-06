Stiri pe aceeasi tema

- „Tot timpul am fost sincer”, a spus, duminica seara, liderul PSD. Acesta a spus ca nu se teme de nimic, avand o solicitare pentru premierul Viorica Dancila. „Ii solicit doamnei Dancila sa nu care cumva sa-și depuna mandatul, indiferent de presiunile și amenințarile lui Iohannis și poate și…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, la Adevarul Live, despre procesul de la Curtea Suprema, in care isi va afla sentinta a doua zi dupa alegerile europarlamentare. „Am vazut ca multi leaga sentinta de rezultatul votului. Nu se mai feresc: se asuma ca sunt decizii politice“, a spus liderul PSD,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre pregatirea formatiunii pentru alegerile europarlamentare, relatia cu Viorica Dancila si restructurarea Guvernului, precum si despre procesul sau de la Curtea Suprema, proces in care va afla sentinta pe 27 mai.

- Deputatul Remus Borza considera ca „lanțul de iubire dintre Viorica Dancila și Liviu Dragnea s-a rupt”, dand ca exemplu doua decizii ale premierului Romaniei care intaresc, in opinia sa, aceasta ipoteza.

- "Dl. Timmermans este in campanie electorala si el. In mod normal dl. Timmermans trebuia sa isi dea demisia din calitatea de membru al Comisiei, de prim-vicepresedinte, ca sa intre in campanie, pentru ca exista si un angajament etic al membrilor Comisiei ca nu fac politica. Deci, vrea sa faca politica,…

- „Vreau sa fac o precizare. Nici mie și nici colegilor mei nu ne este teama, nu avem niciun fel de problema sa venim la Arad, Timișoara. Nu ne sperie nici țipetele, nici jignirile. Progresul nu se face cu jigniri sau țipete. Daca vrei sa faci lucruri bune, vii cu proiecte, cu obiective și le pui in…

- Viorica Dancila incearca sa iasa de sub tutela Ancai Alexandrescu, cerberul trimis de Liviu Dragnea la Palatul Victoria pentru a sufoca, din fasa, orice gand de razvratire al premierului, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Tensiunile dintre Dancila si garda sa impusa de Dragnea vin in contextul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, ca premierul Viorica Dancila a reusit sa puna pe "butuci" relatia cu lumea araba, aratand ca Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei s-a simtit jignit de declaratiile acesteia si, de aceea, si-a anulat vizita pe care urma sa o efectueze in Romania. "Initial,…