Premierul Viorica Dancila se intalneste, luni, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in debutul unei vizite pe care o efectueaza in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit. "Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential de dezvoltare a relatiilor economice cu Romania", a precizat ea in sedinta de guvern. Scopul acestei vizite, a subliniat Dancila, este promovarea relatiilor economice. "Promovarea investitiilor si a oportunitatilor de afaceri reprezinta prioritatea Guvernului in acest moment. In aceasta deplasare…