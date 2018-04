Premierul Dăncilă: Salariile se plătesc înainte de Paşte, pensiile nu Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. "Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu. De obicei, pensiile se platesc intre 14 si 27 ale lunii. Daca le dam acum, va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoare pensie. In plus, abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta. Este foarte greu sa tiparim fluturasii de pensie", a declarat premierul Viorica Dancila. Premierul a vorbit si despre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

