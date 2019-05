Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa cum am mentionat, vizitam mai multe unitati economice (...) pentru a vedea realizarile pe care le au pana in acest moment si trebuie sa spunem ca il felicitam pe domnul director pentru modul de abordare, pentru viziunea dumnealui si pentru faptul ca, iata, avem o unitate economica care obtine…

- Premierul Viorica Dancila a transmis sambata un mesaj romanilor din tara si din strainatate, in care le ureaza 'Paste fericit' si 'sa se bucure de armonia si emotia momentelor petrecute cu cei dragi'. „Sarbatorile Pascale ne aduc din nou binecuvantare, incredere si speranta, ne apropie mai…

- Premierul Viorica Dancila a participat vineri, la Dubrovnik, la deschiderea Forumului Economic si Comercial, care are loc in marja Summitului sefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16+1/ Europa Centrala si de Est - R. P. Chineza, in cadrul reuniunii fiind inaugurat si site-ul web al Mecanismului…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri ca guvernul aproba studiul de fundamentare a proiectului strategic de investiții in parteneriat public-privat autostrada Targu-Neamț – Iași. Valoarea investiției este estimata la 1,2 miliarde de euro. „Aprobam azi studiul de fundamentare a proiectului strategic…

- Premierul Viorica Dancila a transmis felicitari echipei de cercetatori de la ELI-NP si i-a asigurat de intreaga sustinere a Guvernului, dupa ce, in premiera mondiala, in proiectul Sistemul laser de mare putere (HPLS) din cadrul Centrului Extrem Light Infrastructure - Nuclear Physics, in data de 7…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, șeful Guvernului de la București dand asigurari in legatura cu angajamentul ferm pentru aprofundarea relației...

- Noii miniștri propuși de PSD și numiți de președintele Klaus Iohannis - Razvan Cuc la Transporturi și Daniel Suciu la Dezvoltare - vor depune juramântul la ora 10.30, la Palatul Cotroceni. Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala. Joi, la o zi dupa ce premierul Viorica…

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis miercuri președintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a miniștrilor pentru portofoliile Dezvoltarii Regionale și Transporturilor, respectiv, Daniel Suciu și Razvan Cuc.”Prim-ministrul României, Viorica Dancila, a transmis, astazi (miercuri -…