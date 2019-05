Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a reacționat la scorul obținut de PSD la alegerile europarlamentare, de 25,8%. Intrebata daca va demisiona, Dancila a comentat ca "Nu am de ce. Am in spatele meu atația romani care au incredere in acest guvern. S-a votat pentru europarlamentare, nu pentru parlamentare.…

- Premierul Viorica Dancila s-a oprit vineri, la Zalau, sa stea de vorba cu un barbat care a așteptat-o cu huiduieli, ea spunandu-i ca inainte, cand s-au taiat salariile, nu era așa de nemulțumit. "Sunt om de rand, nu am venit la furat", i-a raspuns protestatarul. "Nici noi n-am venit la furat", a fost…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, au transmis pe Twitter mesaje de solidaritate cu poporul francez in urma incendiului de la Catedrala Notre Dame din Paris. "Sunt indurerata de vestile teribile de la Paris, catedrala Notre Dame este un simbol al…

- Premierul Viorica Dancila a participat vineri, la Dubrovnik, la deschiderea Forumului Economic si Comercial, care are loc in marja Summitului sefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16+1/ Europa Centrala si de Est - R. P. Chineza, in cadrul reuniunii fiind inaugurat si site-ul web al Mecanismului…

- Premierul Viorica Dancila a transmis felicitari echipei de cercetatori de la ELI-NP si i-a asigurat de intreaga sustinere a Guvernului, dupa ce, in premiera mondiala, in proiectul Sistemul laser de mare putere (HPLS) din cadrul Centrului Extrem Light Infrastructure - Nuclear Physics, in data de 7…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, vineri, intr-un discurs sustinut in fata presei, bilantul primelor doua luni ale presedintiei Romaniei la Uniunea Europeana, sustinand ca s-au obtinut rezultate pe care alte presedintii nu le-au avut intr-un mandat intreg.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca este total de acord cu ce a transmis Tudorel Toader in scrisoarea in care ministrul Justitiei anunta de ce considera ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror-sef...

- Laura Codruța Kovesi a obținut 12 voturi in Comisia pentru Control Bugetar (CONT) din Parlamentul European, care a votat marți seara candidatul pentru funcția de procuror șef al Parchetului European. Pe locul doi a fost Francois Bohnert- 11 voturi, iar Andres Ritter a primit un vot.Sebastian…