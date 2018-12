Premierul Dancila, mesaj de Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, marti, referitor la raspunsul transmis de Viorica Dancila, ca premierul are obligația de a transmite toate punctele ce se doresc a fi discutate in sedintele de Guvern, mentionand ca șeful statului este cel care are caderea de a stabili daca subiectele…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila a declarat, joi, la finalul ședinței solemne a Guvernului, care s-a desfașurat, joi, la Sala Unirii, ca a participat la un moment emoționant, pe care și l-au dorit toți membrii Guvernului. ”Cred ca acum, la 100 de ani de la Marea Unire, trebuie sa ne gandim la sarbatorirea…

- Intrebata joi daca va lua parte la o sedinta a coalitiei de guvernare pe tema rectificarii bugetare, sefa Guvernului a raspuns: "Categoric ca voi participa. Este o problema legata de Guvernul Romaniei si voi participa".Premierul Dancila a facut aceste afirmatii dupa ce a vizitat targul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila spune ca va participa la sedinta coalitiei de guvernare in care se va discuta despre rectificarea bugetara. Intrebata joi daca va lua parte la o sedinta a coalitiei de guvernare pe tema rectificarii bugetare, sefa Guvernului a raspuns: "Categoric ca voi participa. Este…

- Atac dur lansat de Victor Ponta la adresa Vioricai Dancila dupa ce aceasta a schimbat membrii societații civile din cadrul Consiliului Economic si Social. "In anul 2015 am propus in cadrul Consiliului Economic si Social reprezentantii societatii civile - aceste numiri au fost facute…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, joi, o intrevedere cu presedintele Adunarii Parlamentare a Republicii Coreea, Moon Hee-sang, context in care a evidentiat atentia deosebita pe care Guvernul de la Bucuresti o acorda implementarii Parteneriatului strategic dintre cele doua tari, in toate domeniile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a primit joi, la Palatul Victoria, pe Martin Selmayr, secretarul general al Comisiei Europene, si pe Clara Martinez Alberola, sef de cabinet al presedintelui CE, Jean-Claude Juncker, prilej cu care a reafirmat angajamentul Romaniei de a asigura o Presedintie eficienta…

- Premierul Vicorica Dancila a spus, miercuri, la reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, ca reformele din domeniul justitiei au urmarit o mai buna calibrare a sistemului judiciar romanesc la practicile europene si la recomandarile Comisiei…