- Viorica Dancila a ajuns vineri, 10 mai, si in Vestul tarii. Dupa ce, in timpul vizitelor din Hunedoara si Cluj a fost huiduita, staff-ul PSD Timis a anuntat ca premierul nu va mai ajunge la Timisoara, ci va vizita doar comuna Giarmata.

Premierul Viorica Dancila se afla, vineri, in Arad si Timis. Sefa Executivului urmeaza sa se intalneasca cu primarii din regiune, langa Timisoara, dar nu scapa de protestatari. Peste 50 de persoane s-au adunat langa Primaria comunei Giarmata si au inceput sa scandeze lozinci anti-PSD.

- Viorica Dancila a fost asaltata la sosirea in comuna timișeana de autoritați locale și județene, subprefectul județului Timiș, președintele PSD Timiș, Calin Dobra, șefi ai instituțiilor deconcentrate și desigur, de cațiva tineri imbracați in straie populare gata s-o serveasca pe doamna prim-ministru…

Premierul Viorica Dancila este asteptata, vineri, și in Timiș, de protestatari care scandeaza lozinci anti-PSD și huiduie puternic. Peste 50 de persoane care s-au adunat langa Primaria comunei Giarmata, aflata langa Timișoara, unde este așteptata Viorica Dancila.

- Anuntata cu tam-tam, vizita premierului Viorica Dancila in Timisoara a fost anulata. Dancila va ajunge insa in judetul Timis, la Giarmata, unde va vizita scoala din localitate la ora 15.30. Evitarea Timisoarei are loc dupa manifestarile de „dragoste” ale romanilor la adresa PSD si a premierului care…

