- "Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD si am vazut ca putem continua munca pe aceasta cale pentru a ne indrepta catre acest obiectiv", a spus Berset, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis. El a precizat ca Elvetia va sprijini Romania in perioada Presedintiei Consiliului…

- Elveția va ridica restricțiile de pe piata muncii pentru romani. Anunțul a fost facut de președintele Confederației Elvețiene, Alain Berset, aflat in vizita oficiala la București, inainte ca Romania sa preia președinția rotativa a Uniunii Europene.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost insoțita de Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, de Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat și de Sorina Pintea, ministrul sanatații. In cadrul intrevederii, au fost trecute in revista perspectivele relațiilor…

- Premierul Viorica Dancila a avut marti o intrevedere cu seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresedinte si prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite, conducatorul Emiratului Dubai, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe interesul comun pentru dezvoltarea relatiei bilaterale. Dancila efectueaza…

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, luni, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in debutul unei vizite pe care o efectueaza in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit. "Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, joi, o intrevedere cu presedintele Adunarii Parlamentare a Republicii Coreea, Moon Hee-sang, context in care a evidentiat atentia deosebita pe care Guvernul de la Bucuresti o acorda implementarii Parteneriatului strategic dintre cele doua tari, in toate domeniile…

- Romania este aliat ferm si responsabil al Statelor Unite, iar pentru dezvoltarea cooperarii in cadrul Parteneriatului Strategic este nevoie de cat mai multe investitii, a declarat premierul Viorica Dancila, miercuri, la Palatul Victoria, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu cu delegatia Consiliului…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni astazi cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, inainte de plecarea acestuia din Romania, transmite News.ro . Potrivit Digi24, discutia intre Viorica Dancila si Jean Claude Juncker va avea loc la ora 12.30, la Aeroportul Baneasa, inainte ca presedintele…