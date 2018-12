Premierul Viorica Dancila a precizat ca va initia discutii cu ministrul Transporturilor si al Apararii despre posibilitatea deblocarii unor fonduri in acest scop.

Discutii despre achizitionarea unei aeronave pentru demnitarii romani au mai fost si in 2013, in timpul mandatului lui Victor Ponta la Palatul Victoria. Guvernul isi propusese sa achizitioneze o aeronava de 12 locuri pentru a fi folosita in deplasarile oficiale de catre presedintele Romaniei, prim-ministru, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si ministri. Executivul era dispus atunci sa aloce pentru o astfel de…