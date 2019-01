Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 28 ianuarie 2019, o intrevedere cu viceprim ministrul macedonean pentru afaceri europene, Bujar Osmani.Vizita oficiala in Romania a viceprim ministrului Osmani este prima vizita efectuata dupa ratificarea de catre Parlamentul macedonean a Legii de modificare…

- Romania este decisa, ca Presedintie a Consiliului UE, sa sustina largirea Uniunii Europene si va sprijini Republica Macedonia in acest sens, a declarat luni ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, in conferinta de presa comuna cu vicepremierul pentru Afaceri Europene al Macedoniei,…

- Premierul Viorica Dancila s-a declarat nemultumita, joi, in sedinta de Guvern, pentru ca nu a fost informata despre situatia de la Complexul Energetic Oltenia, unde activitatea este blocata de la inceputul saptamanii, dupa ce minerii au intrat in greva. Premierul a cerut informari, pe aceasta tema,…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca va initia discutii cu ministrul Transporturilor si al Apararii despre posibilitatea deblocarii unor fonduri in acest scop. Discutii despre achizitionarea unei aeronave pentru demnitarii romani au mai fost si in 2013, in timpul mandatului lui Victor Ponta…

- Potrivit sursei citate, in cadrul dezbaterilor din comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor privind impozitarea veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, in data de 27 noiembrie, membrii Comisiei de Industrii si Servicii, impreuna…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, la Alba Iulia, in cadrul sedintei de Guvern extraordinare, ca domeniul constructiilor va fi declarat „prioritar si de importanta nationala” pentru economia romaneasca, astfel ca pentru acest sector, va fi stabilit „un salariu minim brut lunar de 3.000 de lei”.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca in cadrul sedintei de Guvern se va discuta un proiect de ordonanta de urgenta privind stabilirea cadrului legal general de infiintare a unui fond suveran de dezvoltare si investitii. Proiectul trebuia sa intre saptamana trecuta in dezbaterea Executivului,…

- Premierul Viorica Dancila a participat, luni, la ceremonia care a marcat deschiderea ambasadei Romaniei de la Muscat, lucru care reprezinta consolidarea relațiilor bilaterale cu statele din Golf, a anunțat Guvernul."Vizita oficiala a șefului Executivului a reprezentat o dubla premiera in relațiile…