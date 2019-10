Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, s-a intalnit, luni, cu primarul orasului Jersey City, Steven Fulop, discutiile vizand, intre altele, posibilitatea deschiderii unei linii aeriene directe intre Bucuresti si New Jersey, potrivit Biroului de presa…

- Comertul, transporturile, hotelurile si restaurantele, constructiile, domeniul IT&C, activitatile profesionale si stiintifice au reprezentat motorul cresterii economice si beneficiaza de politicile Guvernului de stimulare a mediului de afaceri, a afirmat premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria,…

- "Am venit foarte bucuroasa sa va intalnesc astazi, cu multa deschidere si cu multa emotie. De fiecare data am emotii cand ma intalnesc cu pensionarii din Romania. De fiecare data am vazut sustinerea pensionarilor, increderea pe care ne-au acordat-o. (...) De fiecare data au simtit daca vine un pericol…

- Viorica Dancila a spus ca o remaniere guvernamentala este posibila oricand daca unul dintre ministrii PSD nu indeplineste programul de guvernare sau nu face performanta. "Este posibila o remaniere oricand. Am spus ca atunci cand unul din ministri nu indeplineste programul de guvernare, nu face performante,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu vicepremierul bulgar Ekaterina Zaharieva, ministru al Afacerilor Externe, aflata in vizita la Bucuresti, context in care a exprimat dorinta aprofundarii cooperarii dintre cele doua tari. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Premierul Dancila l-a felicitat pe David-Maria Sassoli pentru alegerea sa in aceasta functie si multumit Parlamentului European pentru stransa cooperare avuta pe durata mandatului Presedintiei romane a Consiliului UE, potrivit comunicatului. Totodata, a exprimat convingerea ca si in noua legislatura…

- Melescanu si Szijjarto s-au intalnit marti in marja reuniunii informale a ministrilor Afacerilor Externe din statele OSCE, care a avut loc la Strbske Pleso, in Slovacia.Potrivit MAE roman, in timpul acestei intrevederi, desfasurata ''la solicitarea expresa a partii romane, in conditiile…