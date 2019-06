Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in vizita de lucru la Bruxelles, prim ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, marti, 4 iunie, cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cu prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Potrivit unui comunicat transmis de Guvernul Romaniei, presedintele Comisiei…

- Aflata la Bruxelles in prima vizita post-Dragnea, premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu liderii Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans, doi critici vehementi ai asaltului PSD la Justitie. Premierul s-a angajat sa sustina statul de drept. Primul test va fi in Parlament,…

- Aflata in vizita de lucru la Bruxelles, prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, marți, 4 iunie, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintele…

- Viorica Dancila a fost intrebata, miercuri, la Ploiesti, daca a raspuns la scrisoarea trimisa de Frans Timmermans si a raspuns ca inca nu. "Nu am raspuns inca domnului Frans Timmermans, dar pentru mine exista o dezamagire. Este pentru prima data, iar in 9 ani cat am stat la Bruxelles in calitate…

- Invitat al jurnalistei Laura Ștefanuț la Interviurile Libertatea Live, europarlamentarul Cristian Preda a declarat ca se așteapta ca Laura Codruța Kovesi sa devina primul procuror european, dar și ca este foarte probabil ca impotriva Guvernului Romaniei sa fie lansate masuri punitive via Bruxelles.…

- Șeful Executivului se afla, miercuri, la Bruxelles.Viorica Dancila a participat la Summit-ul social tripartit și a avut, de asemenea, o intrevedere cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Citește și: Donald Tusk anunța in ce condiții ACCEPTA cererea Marii Britanii pentru…

- Romania a sustinut, in mod constant, nevoia si importanta asigurarii unui standard de viata cat mai ridicat al cetatenilor, a declarat premierul Viorica Dancila, miercuri, la Bruxelles, la Summitul Social Tripartit, eveniment a carui tema centrala a fost "O Europa mai puternica, unita si orientata spre…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: O comisie mixta, formata din membri ai Executivului de la Bucuresti si oficiali de la Bruxelles, va discuta, in perioada ce vine, pe punctele din Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania, detalii urmand sa fie stabilite saptamana viitoare,…