- Analistul politic Bogdan Chirieac este de parere ca este nevoie urgenta de o remaniere guvernamentala. ''Din punct de vedere pragmatic al rezultatelor, este nevoie de o remaniere. Nu se poate. Cred ca suntem singura țara din lumea Occidentala in care dupa 9 luni de zile de la intrarea in paine…

- Pe ordinea de zi a ședinței de guvern se afla, miercuri, legea pensiilor, premierul Romaniei menționand ca poate fi susținuta din punct de vedere bugetar."Asiguram pensii egale pentru munca egala si indreptam inechitatile din prezent. Noua lege se va aplica etapizat incepand cu 2019 pana in…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca Romania este divizata si ca ea isi doreste ca tara noastra "sa fie unita". "Romania este divizata, iar eu vreau ca Romania sa fie unita, dar trebuie sa avem grija de un lucru. (...) Da, avem dialog,…

- "Societatea romaneasca are nevoie astazi, mai mult ca oricand, de intelepciunea, cumpatarea si generozitatea parintilor si bunicilor nostri. Experienta lor de viata, memorie vie a framantarilor sociale si grijilor personale, este un pretios factor de echilibru. Maturitatea si daruirea lor sunt indemnuri…

- „Partidul Social Democrat a demonstrat in repetate randuri ca este un partid puternic, democratic și echilibrat, capabil sa ia decizii mature și corecte prin unitatea membrilor sai. Am trecut prin perioade dificile in care, doar impreuna, am reușit sa luam decizii bune pentru Romania și romani, in…

- Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, a apreciat drept constructive discutiile purtate miercuri, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila, precizand ca s-au stabilit linii strategice care sa incurajeze cooperarea intre cele doua tari. "Vizita mea are loc intr-un moment oportun,…

- Viorica Dancila lanseaza un atac dur la adresa Opozitiei. Premierul sfatuieste liderii partidelor de opozitie sa le castige increderea romanilor, nu sa jigneasca."Noi, femeile, cui sa lasam Romania. Unui partid care face plangeri penale? Unui partid care face circ in Parlament. Acestia sunt…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a facut joi, la inceputul ședinței de Guvern, un apel catre toti ministrii, sa evite “spirala conflictului” creata de cei care vor sa dobandeasca puterea “prin mijloace nedemocratice”. Șeful Executivului a declarat la inceputul ședinței ca a vazut ”un asalt impotriva unor…