- Premierul Viorica Dancila a subliniat, in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o cu ministrul delegat pentru afaceri europene al Frantei, Nathalie Loiseau, demersurile ce vizeaza actualizarea Foii de Parcurs a Declaratiei de Parteneriat Strategic, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut, marti, premierului Viorica Dancila, prin intermediul unei scrisori, sa includa pe ordinea de zi a viitoarea sedinte de guvern subiectul protejarii drepturilor si intereselor cetatenilor romani aflati in Marea Britanie.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila, prin care ii solicita agenda de lucru a fiecarei sedinte a Guvernului. Klaus Iohannis subliniaza ca, potrivit dispozitiilor mentionate, agenda de lucru a sedintei Guvernului se comunica autoritatilor publice…

- Guvernul Romaniei a confirmat marti, 27 noiembrie, organizarea la Alba Iulia a unei sedinte solemne de Guvern. Reuniunea membrilor Guvernului va avea loc joi, 29 noiembrie, cu 2 zile inainte de sarbatoarea Centenarului.

- Premierul Viorica Dancila a discutat vineri cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, despre reprogramarea ședinței comune a celor doua guverne, potrivit unui comunicat al Guvernului. Inainte de ședința comuna ar putea avea loc un forum economic.

- Intrebat duminica, la Antena 3, despre remaniere, ministrul a spus ca decizia va fi luata in CEx de premierul Viorica Dancila. El a explicat si modul in care a fost facuta evaluarea ministrilor. „Asta decide CEx-ul, in functie de evaluarea doamnei premier. Sunt toate masurile cuprinse in programul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si omologul sau moldovean Pavel Filip au convenit, in cadrul unei convorbiri telefonice, organizarea pana la sfarsitul acestui an a unei sedinte comune a celor doua Guverne, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant de la Palatul Victoria, Nelu Barbu, informeaza Agerpres.…

