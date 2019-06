Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit joi, 13 iunie 2019, pe ministrul afacerilor externe și cooperarii internaționale din Emiratele Arabe Unite, Șeicul Abdullah Bin Zayed Al Nahyan. In cadrul convorbirilor, cei doi oficiali au realizat o trecere in revista a stadiului și perspectivelor relațiilor…

- La finalul vizitei in Romania, delegația Fondului Monetar Internațional a prezentat o realitate economica sumbra a economiei autohtone, departe de ceea ce arata in comunicatul emis de Guvernul Romaniei in urma cu o zi dupa intalnirea cu oficialii FMI. Creșterea economica s-a realizat pe consum, cu…

- Viorica Dancila a fost intrebata, miercuri, la Ploiesti, daca a raspuns la scrisoarea trimisa de Frans Timmermans si a raspuns ca inca nu. "Nu am raspuns inca domnului Frans Timmermans, dar pentru mine exista o dezamagire. Este pentru prima data, iar in 9 ani cat am stat la Bruxelles in calitate…

- Intr-un interviu, ambasadorul Emiratelor Arabe Unite in Romania, Excelenta Sa, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi a vorbit despre relațiile economice dintre Romania și EAU, investiții, turism, dar și despre romanii care lucreaza in EAU, potrivit financialintelligence.ro.In ceea ce privește…

- Viorica Dancila are o intalnire cu Liviu Dragnea, potrivit unor surse politice, pentru a discuta despre situatia remanierii si o posibila restructurare guvernamentala. Ea avea programata participarea la un eveniment care figura pe agenda oficiala a Executivului, transmite...

- Deputatul PNL Florin Roman a atacat-o pe Viorica Dancila, duminica, la mitingul liberalilor de la Brasov, afirmand ca Romania trebuie sa ii spuna “analfabetei care conduce Guvernul Romaniei” ca cetatenii tarii nu sunt ca ea: „Nu suntem hoti, analfabeti sau semidocti ca si tuta de Dancila”. Un atac la…

- Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, s-a intalnit marți, la Abu Dhabi, cu E.S. Dr. Sultan Al Jaber, ministru de stat in Guvernul Emiratelor Arabe Unite, responsabil de proiecte strategice, tema principala a discuțiilor fiind atragerea de investiții in Romania.…

- „Am avut astazi o intrevedere consistenta si extrem de utila cu omologul meu elen, domnul Alexis Tsipras, urmata de o prima reuniune interguvernamentala romano-elena, exercitiu care speram sa devina unul constant si care sa ofere liniile de ghidaj necesare definirii unor coordonate pragmatice, coerente…