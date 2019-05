Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Unul dintre cele mai importante contracte de mediu a fost semnat, ieri, la Ploiești, in prezența premierului Viorica Dancila și a mai multor miniștri ai Guvernului Romaniei. Este vorba despre contractul de concesiune a operarii stației de sortare a deșeurilor Boldești Scaieni și a stației…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat marți, la inceputul ședinței de Guvern, ca va fi aprobat proiectul de OUG privind unele masuri legate de deciziile de impunere emise recent de ANAF pentru anii 2014-2017. Ulterior, proiectul a fost aprobat. Cei care au platit deja contribuțiile de sanatate vizate…

- Premierul Viorica Dancila a vizitat, miercuri, mai multe investiții din județul Prahova, printre ele și o sera de legume din Tomșani. Dancila i-a avut alaturi pe au facut parte miniștrii Economiei, Niculae Badalau, Sanatații, Sorina Pintea, Finanțelor, Eugen Teodorovici, Mediului de Afaceri, Ștefan…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Citu, a afirmat, la Adevarul, faptuil ca l-a dat in judecata pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, dupa ce demnitarul PSD a facut afirmatii fara dovezi

- Aceasta a fost insoțita de catre ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ministrul Sanatații, Sorina Pintea și fostul ministru pentru Relația cu romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero. Manastirea Radna este cel mai mare loc de pelerinaj pentru romano-catolicii din vestul Romaniei fiind…

- Cel puțin la nivel declarativ, Romania intentioneaza sa legalizeze canabisul in scop medical, mai precis sa il “transforme” pe foaie din drog in medicament. In urma cu cateva zile, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a anuntat ca la Ministerul Sanatatii exista deja o comisie care analizeaza acest…

- Drumul judetean Frasin - Brosteni din judetul Suceava s-a umplut de gropi. Craterele sunt atat de multe incat soferii n-au cum sa le evite. Ca sa nu isi strice masinile, conducatorii auto trebuie sa circule cu viteza redusa. Un sucevean a fotografiat drumul si a publicat imaginile pe Facebook.

- Dragnea a raspuns, fiind intrebat de presa despre discutiile privind modificarea OUG 114, ca acestea sunt "in grafic''. ''In aceasta saptamana vom finaliza discutiile despre sistemul bancar si despre fondul de pensii in cadrul Ordonantei 114. Asteptam ca doamna premier sa se intoarca si sa…