- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie "sincera" cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, in care va reitera ceea ce a spus saptamana trecuta, adaugand ca nu s-a dat niciun act normativ "care sa lezeze in vreun fel bunul mers al Justitiei". "Nu am discutat…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat luni ca o discutie pe tema Justitiei cu presedintele Klaus Iohannis, care a convocat partidele la consultari in aceasta saptamana, nu i-ar aduce "un mare plus", mai ales...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. „Guvernul Romaniei a initiat un proces de evaluare a oportunitatii mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim. De aceea sunt incantata sa anunt astazi, in fata audientei AIPAC, ca dupa finalizarea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca este total de acord cu ce a transmis Tudorel Toader in scrisoarea in care ministrul Justitiei anunta de ce considera ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror-sef...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, in debutul sedintei de Guvern de marti, adoptarea proiectului pentru modificarea OUG 7 pe legile justitiei, in ciuda avizului consultativ negativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

- Premierul Viorica Dancila ii invita luni, la ora 15.30, pe reprezentanții asociațiilor de magistrați și ai CSM pentru a discuta despre modificarea legilor justiției. Anunțul a fost facut de guvern in contextul in care magistrații au protestat vineri, intr-un gest ...

- Guy Verhofstadt Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, a avertizat-o marti pe Viorica Dancila ca guvernul pe care il conduce ar putea fi al treilea in cazul caruia va fi activat Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene. In cazul in care guvernul roman nu respecta recomandarile…

- Legea recursului compensatoriu poate fi abrogata, dar o asemenea masura va avea efecte numai pentru viitor, declara la RFI fostul ministru tehnocrat al Justitiei, Raluca Pruna, precizand ca, „in varianta initiala ar fi iesit aproximativ 1.700 de persoane, iar acum, potrivit datelor pe care le vedem,…