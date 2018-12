Premierul Dancila ii da ultimatum presedintelui Iohannis! Guvernul ameninta cu sesizarea CCR!

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu ii va numi pe noii ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor sau nu va veni cu o explicatie, singura solutie este sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). "Consider ca este o vulnerabilitate daca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca, daca presedintele Klaus Iohannis nu ii numeste in functiile de ministri pe Olguta Vasilescu si pe Mircea Draghici, Guvernul va sesiza Curtea Constitutionala (CCR) ”in cateva zile“.

- Klaus Iohannis este așteptat sa ia o decizie privind numirea noilor miniștri propuși de PSD. Președintele are termen de la PSD pâna astazi. Altfel, șeful statului este amenințat cu un conflict juridic la Curtea Constituționala.

- Eveniment Reactia lui Ilan Laufer, dupa ce l-a acuzat pe Iohannis de antisemitism: Am avut o reactie la cald, bazata pe o puternica incarcatura emotionala Tweet Print Mail Autor: Ana Petrescu astazi, 18:11 2 Social-democratul a atasat postarii sale certificatul sau de nastere pentru a dovedi…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca pozitia presedintelui Klaus Iohannis in privinta remanierii unor ministri, "de a nu deveni notarul lui Liviu Dragnea", era asteptata de societate. "PSD arunca in derizoriu soarta Romaniei schimband ministri efectiv dupa propriile interese. In total, PSD a schimbat…

- Curtea Constitutionala a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, care introduce un regim de detentie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, prin care se introduce…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind medierea si organizarea profesiei de mediator. In sesizarea adresata presedintelui CCR, Valer Dorneanu, seful statului arata ca actul normativ a fost transmis de Parlament…