- “Sincer, sunt uimita. Am vazut comunicatul domnului presedinte, eu sunt uimita de acel comunicat, dar nu vreau sa fim in postura de a crede ceea ce a scris domnul presedinte in comunicat sau ceea ce spun eu. Cred ca cel mai bine ar fi ca domnul presedinte sa arate stenogramele intalnirii si atunci…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca a solicitat Secretariatului General al Guvernului desecretizarea listei pentru toate imobilele date catre alte institutii, inclusiv catre SRI.Intrebata la Parlament daca va desecretiza lista cu imobile pe care le are RA-APPS si pe care le-a cedat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca este ”un pic uimita” de comunicatul Presedintiei de la intalnirea de la Cotroceni, afirmand ca ”lucrurile nu au stat asa cum este in comunicat” si cerand presedintelui Klaus Iohannis sa publice stenogramele intalnirii. “Sincer,…

- Scandal imens dupa intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre Klaus Iohannis, Viorica Dancila si Lia Olguta Vasilescu. Seful statului a criticat Executivul dupa aceasta intalnire printr-un comunicat de presa extrem de virulent. Pe de alta parte, premierul Viorica Dancila il…

- "Presedintele a facut ceea ce trebuia sa faca, si anume sa atraga atentia asupra disfunctionalitatilor majore care sunt provocate de legislatia salarizarii in domeniul public si de bulversarea fiscala introdusa prin Ordonanta 79, Ordonanta 4 privind supraimpozitarea contractelor part-time, Ordonanta…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti, ca intalnirea de marti convocata de presedintele Klaus Iohannis pe tema Legii salarizarii ar fi avut scopul de „deturnare a atentiei publice” de la scandalul momentului, privind desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General.…

- "Va pot spune ca, din punct de vedere constitutional, presedintele a procedat absolut corect. In Constitutie are dreptul sa cheme Guvernul la consultari sau sa se duca in sedinta de Guvern. A preferat varianta chemarii Guvernului la consultari pe o chestiune punctuala. Cred ca a procedat foarte bine,…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit marți, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila și cu Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale. Intalnirea a avut loc la solicitarea președintelui de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele aplicarii legislației privind…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au fost chemate marti la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis dorind lamuriri cu privire la situatia bugetara si scandalul cu salariile. Seful statului a declarat, la inceputul intalnirii, ca vrea sa afle cum s-a…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, marti, premierului Viorica Dancila si ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, lamuriri referitoare la legea salarizarii. "Am dorit, asa cum am convenit impreuna, sa avem o discutie pe tema salarizarii fiindca lucrurile au evoluat si, dupa un prim trimestru de aplicare…

- Premierul Viorica Dancila a spus, marti, la manifestarile de Ziua Jandermeriei, ca va merge la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis pentru ca asa i se pare firesc si pentru ca vrea sa aiba o colaborare buna cu acesta, iar discutiile vor avea ca tema salarizarea si bugetul. Ea a admis, raspunzand…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down și pacienților cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii soluțiilor la problemele cu care se confrunta, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- „Absolut toti medicii si toate asistentele urca direct pe grila din 2022, incepand de maine (1 martie-n.r.). Un medic primar, de exemplu, de la 4.000 de lei ajunge la 15.000 de lei, la care se adauga in mod evident vechimea si celelalte sporuri de care beneficiaza. In sistemul de sanatate salariile…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a anuntat, astazi, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Ea a precizat ca legea din 2009 ‘nu ar fi fost…

- Premierul Viorica Dancila s a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania si ai Asociatiei Nationale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care seful Executivului le are in aceasta perioada cu asociatiile persoanelor cu dizabilitati…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. 'Proiectul de lege este finalizat, dar facem…

- Viorica Dancila a discutat cu asociațiile pentru autism, la Palatul Victoria; S-a cerut decontarea serviciilor psihologice pentru copiii care au nevoie de psihoterapie. Premierul Viorica Dancila a declarat ca are in vedere adoptarea unei solutii de sprijin pentru persoanele afectate de tulburari din…

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima reacție dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Șeful Executivului a spus ca nu este in masura sa spuna ce decizie trebuie luata in cazul revocarii șefei DNA. Premierul Dancila a evitat sa spuna daca se…

- Deputatul PNL Mara Calista a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, merita cartonasul rosu pentru „faultul” adus pietei muncii, precum si un premiu pentru inventia economica si fiscala a anului 2017 – brevetul pentru inventia salariului negativ.

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca nu ii va cere demisia consilierului sau Darius Valcov, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare, pana cand nu va fi pronuntata o decizie definitiva in acest dosar, explicand ca nu a abandonat niciodata un membru al echipei care trece printr-un…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora in anumite dosare s-ar fi incercat fabricarea de probe. Intrebata, la sediul PSD, daca va discuta cu ministrul Justitiei despre aspectele relatate in presa, potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca va avea o relatie ”corecta si transparenta” cu seful statului, afirmand ca este nevoie de o colaborare intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament in ceea ce priveste ”problemele importante pentru tara”.

- Proiectul de modificare a legii privind violenta in familie se afla pe lantul de avizare si va fi transmis foarte curand la Parlament, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile de specialitate din Parlament. Ea a fost intrebata cum…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste in aceasta dupa-amiaza la Cotroceni cu Viorica Dancila, propunerea PSD la functia de prim-ministru, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Intalnirea are loc la capatul consultarilor cu partidele politice. Presedintele Iohannis ar urma sa sustina o declaratie…

- Intalnirea din biroul presedinteleui PSD de la Camera Deputatilor se desfasoara in contextul in care europarlamentarul Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea Vioricai Dancila de catre PSD pentru functia de premier a avut loc…

- Au aparut si primele reactii din PSD dupa ce ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a decis sa demisioneze din Guvern.„Eu știam de lucrul acesta. Am avut o discuție cu domnia sa inainte de sarbatori, cand in Parlament erau dezbaterile la buget, și luase deja aceasta decizie. Sincer imi…