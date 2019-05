Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall, Roxana Manzatu, Natalia Intotero vor fi propuse la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Titus Corlatean va fi vicepremier in locul lui Birchall, iar Rodica Nasar il inlocuieste pe Codrin Stefanescu ca secretar general, conform deciziilor luate marti…

- "Guvernul trebuie sa functioneze. Eu cred ca trebuie sa avem ministri titulari astfel incat sa ne putem continua activitatea. Eu as vrea ca observatiile domnului presedinte sa tina de legalitate, si nu de oportunitate. Primul ministru isi asuma performanta guvernului. O sa il sun pe domnul presedinte,…

- Ana Birchall, care este, in prezent, ministru interimar al Justitiei, este propunerea PSD pentru portofoliul eliberat de Tudorel Toader, in urma remanierii guvernamentale din urma cu o o luna si jumatate. Conducerea PSD a mai decis sa il propuna pe Titus Corlatean pentru postul de vicepremier eliberat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti, inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca organizatia din Bucuresti o sustine pe Rodica Nassar pentru functia de secretar general al partidului. "Noi am avut o sedinta la PSD Bucuresti, am discutat mai multe probleme. Am discutat…

- Asa cum era de asteptat presedintele a respins toate cele trei propuneri de ministri trimise de PSD la Cotroceni. Motivul era previzibil fiind invocat de fiecare data: lipsa de pregatire a celor propusi sa ocupe functii de ministri in guvernul Dancila. De data aceasta Klaus Iohannis a introdus o nuanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca respinge remanierea propusa de Viorica Dancila in forma prezentata, refuzand sa avizeze demisiile celor 3 ministri pana cand de la Palatul Victoria nu-i vor veni propuneri viabile pentru inlocuitori. Astfel, Tudorel Toader, Rovana Plumb si Natalia…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca refuza toate cele trei propuneri de ministri venite de la Viorica Dancila: Oana Florea pentru Ministerul Fondurilor Europene, Liviu Brailoiu pentru Ministerul Romanilor de Pretutindeni, si Eugen Nicolicea pentru Ministerul Justitiei.

- Comitetul Executiv National al PSD a decis ieri inlocuirea din functie a ministrilor Rovana Plumb, Natalia Intotero si Tudorel Toader, au precizat surse politice prezente la reuniune, anunta Agerpres. In locul acestora au fost agreate ca propuneri deputatul Oana Florea la Ministerul Fondurilor Europene,…