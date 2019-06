Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, Sayyid Badr Bin Hamad Al Busaidi, in cadrul careia a fost evidentiata dorinta comuna de aprofundare a cooperarii intre cele doua state, atat pe palier politic, cat si economic.



"Seful Executivului roman a evidentiat potentialul de dezvoltare al relatiilor comerciale romano-omaneze, context in care a punctat necesitatea identificarii unor mecanisme flexibile de cooperare, in vederea stimularii mediilor de afaceri roman si omanez. Totodata, in cadrul intrevederii,…