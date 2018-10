Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, la Aeroportul Baneasa, cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, inainte de plecarea acestuia din Romania. UPDATE 13:11 Viorica Dancila s-a intalnit cu Juncker, la plecare Viorica Dancila l-a asteptat pe Jean Claude Juncker la aeroport si l-a intampinat…

- Premierul Viorica Dancila s-a deplasat marti de la Palatul Victoria la Aeroportul Baneasa, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care se afla in Romania pentru a participa la Summit-ul Initiativei Celor Trei Mari, potrivit unor surse oficiale. Premierul…

- Deputatul Catalin Cristache, vicepresedinte PMP, o face praf pe Viorica Dancila dupa intalnirea ratata cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Liderul PMP spune despre sefa Executivului ca a dovedit, inca o data, ca este inceata: si la propriu, si la figurat. In opinia deputatului…

- Premierul Viorica Dancila susține ca nu a avut inca o discuție cu președintele Comisiei Europene, insa il va ruga pe Jean-Claude Juncker sa lase rezultatele anchetelor privind protestul sa arate adevarul despre protestul din 10 august. Precizarea vine in contextul in care premierul a trimis, in august,…

- Astfel, Tariceanu a spus ca nu a avut ”nicio discutie, nici concreta, nici abstracta” cu presedintele Klaus Iohannis privind iesirea ALDE din coalitia de guvernare.Referitor la unificarea dreptei, apel facut de unii liberali vineri, la lansarea asociatiei Mircea Ionescu Quintus, liderul…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. La intrevedere au participat Frans Timmermans, prim-vice-președinte al CE, și Corina Crețu, comisar european pentru…

- Executivul a confirmat, luni intr-un comunicat, ca premierul Viorica Dancila va efectua o vizita oficiala la Bruxelles, in perioada 9-10 iulie, ocazie cu care va avea o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea o intrevedere, marti la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se arata in programul oficialului european care apare pe site-ul CE.