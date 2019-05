Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, intrebata despre cei care protesteaza in timpul vizitelor sale in țara, ca este un plan, fiind vorba despre aceleași persoane, care sunt ”oameni slabi”. ”Sunt așa de ușor de cumparat? Țipa `hoții`. Nu am furat in viața mea absolut nimic”, a spus ea, conform…

- Premierul Viorica Dancila a interactionat vineri la Zalau cu un protestatar anti-PSD, nemultumit de faptul ca statul ii „trage bani” din salariu. Prim-ministrul l-a invitat pe acesta la Guvern, dar a fost refuzata.

- Premierul Viorica Dancila a intrat, vineri, la Zalau, intr-o discuție cu un barbat nemulțumit ca statul ii „trage banii” din salariu și l-a invitat la Guvern dar a fost refuzata. Este prima discuție a premierului cu un critic al PSD in contextul evenimentelor in lanț din teritoriu in care Dancila…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe presedintele Consiliului de Ministri din Bosnia si Hertegovina, Denis Zvizdic, in cadrul unei ceremonii oficiale cu onoruri militare. Potrivit programului anuntat de Guvern, urmeaza o intrevedere in plen a celor doua delegatii…

- Situatia heliportului de la Jibou ramane, in continuare, in vizorul autoritaților, fara a fi in acest moment funcțional. Deși au trecut peste doi ani și jumatate de cand investiția (hangarul) a fost finalizata, bazei de la Jibou ii lipsește cel mai important lucru, pista de decolare/aterizare a elicopterului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca OUG 114/2018 nu va fi abrogata, dar va fi modificata de Guvern. "Există dialog şi cu siguranţă vom face şi modificări. Domnul ministru Teodorovici a avut dialog cu băncile, am avut şi eu dialog cu reprezentanţi…

