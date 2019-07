Stiri pe aceeasi tema

- "Lucram la rectificarea bugetara, domnul ministru Teodorovici va da toate detaliile. Deja asteptam CSAT-ul pentru a aproba rectificarea bugetara prima data in CSAT, pentru a avea avizul CSAT-ului", a afirmat Viorica Dancila la plecarea de la lansarea Cartei Albe a IMM-urilor. Intrebata daca…

- Ministerul Agriculturii ți Dezvoltarii Rurale așteapta mai mulți bani la rectificarea bugetara din vara, in condițiile in care proiecte de investiții aflate in stadii avansate de lucru, a declarat ministrul de resort Petre Daea.Ana Birchall așteapta puncte de vedere pe recomandarile din rapoartele…

- Liderii județeni PSD și conducerea centrala a partidului au discutat miercuri, la Vila Lac 1, despre situația bugetelor primariilor, au relatat surse social-democrate pentru STIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor citate, sefii de filiale au spus ca primarii sunt ingrijorati si chiar nervosi si…

- Guvernul datoreaza municipiului Sfantu Gheorghe aproape patru milioane de lei, respectiv banii nealocati pe primele trei luni din acest an, a declarat, joi, primarul Antal Arpad, la o zi dupa intalnirea avuta la Bucuresti cu premierul Viorica Dancila, care a promis reprezentantilor autoritatilor locale…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca va rezolva problema lipsei de fonduri cu care se confrunta toate primariile, inclusiv Primaria Capitalei. Si anume, Guvernul va face o rectificare in aceasta vara.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat marți, dupa intalnirea cu premierul Dancila și ministrul Finanțelor, ca s-au gasit soluții pentru depașirea blocajului de la primarie și ca așteapta rectificarea bugetara din aceasta vara.„S-a agreat atat cu dna prim-ministru, cat și cu dl ministru…