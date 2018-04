Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ''a deblocat situatia'' in domeniu, precizand ca au fost lansate apeluri de proiecte in valoare de 22 de miliarde de euro. "Pentru ca in ultima perioada au aparut in spatiul public…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, ca adversarii PSD au pus la bataie un discurs alarmist pentru a contesta programul de guvernare al partidului, lucru care "nu a facut bine...

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca salariul brut a crescut in anul 2017 cu 14% și cu 11% in mediul privat, in vreme ce 105,8 miliarde de lei au intrat in economie. Dancila este prezenta in Parlament la ”Ora prim-ministrului”, unde da detalii despre banii romanilor. Daca 105 miliarde de lei au intrat…

- Revenit pe plaiurile mioritice, Rareș Bogdan a lansat o serie de știri bomba, care cu siguranța au tulburat apele prin PSD. Liviu Dragnea vrea sa-i remanieze din Guvern pe Mihai Fifor, ministrul Apararii, Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor și Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, informeaza…

- Toate ghidurile de finantare pe Programul Operational Capital Uman (POCU) vor fi lansate pana pe 30 iunie 2018, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in cadrul unei intalniri organizata cu reprezentantii Coalitiei ONG pentru Fonduri Structurale, se arata intr-un comunicat de presa…

- Fondurile europene atrase de Romania in primul deceniu de la aderare au avut ca impact majorarea Produsului Intern Brut cu 13,6% si au crescut cu 30% nivelul investitiilor pana in 2016. Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 de miliarde de euro, din care numai in perioada actuala…

- Fondurile europene intrate pana in prezent in Romania depasesc 46 de miliarde de euro, din care numai in perioada actuala de programare avem aproape 10 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, informeaza AGERPRES . “Fondurile europene intrate pana in prezent…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat vineri ca a primit, in perioada 2015 – 2018, solicitari de finantare pentru investitii in exploatatiile agricole in valoare de 1,536 miliarde de euro, depuse de catre 3.625 de fermieri.”Dintre acestea, AFIR a selectat pentru finantare…

- Romania a atras in primul deceniu de la aderarea la UE, in 2007, fonduri europene de peste 46 miliarde euro, din care 10 miliarde euro in perioada actuala de programare, a declarat Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene. Suma reprezinta fondurile alocate pentru politica de coeziune,…

- Retailerul suedez de imbracaminte Hennes&Mauritz (H&M) a raportat marti cel mai scazut profit din ultimii 16 ani pentru primul trimestru, din cauza stocului urias de haine nevandute, in valoare de peste 4 miliarde de dolari, dar vanzarile au crescut in schimb in statele est-europene, inclusiv in Romania,…

- Premierul Homaniei, Viorica Dancila, a intreprins, alaturi de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Fondurilor Europene, Hovana Plumb, parlamentarii damboviteni, conducerea Consiliului Judetean Dambovita si alti…

- Noul premier Viorica Dancila si-a inceput astazi, 22 martie 2018, vizitele in judetele Romaniei. Primul judet este Dambovita. Premierul Viorica Dancila nu a venit sigura, ci insotita de trei ministrii: ministrul Finantelor – Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene -Rovana Plumb si nu in ultimul…

- Europarlamentarul Catalin Ivan și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre anunțul venit din Parlamentul European conform caruia in toamna acestui an Comisia de Control Bugetar va veni in Romania. „Spuneți cand…

- Noul premier Viorica Dancila și-a inceput astazi, 22 martie 2018, vizitele in județele Romaniei. Primul județ este Dambovița . Premierul Viorica Dancila nu a venit sigura ci insoțita de trei miniștrii: ministrul Finanțelor – Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene –Rovana Plumb și nu in…

- Centrul de resurse pentru participare publica (CeRe) ii solicita ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, intr-o scrisoare deschisa, un plan de masuri urgente care sa duca la redresarea situatiei in care se afla Programul Operational Capital Uman (POCU) si la evitarea "dezangajarii" tuturor…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul statului Qatar la Bucuresti, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi, pe agenda intalnirii inscriindu-se intarirea cooperarii bilaterale, precum si potentiale investitii in energie, agricultura, transporturi, infrastructura…

- O noua masura pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și evitarea dezangajarii (pierderea unor alocari de sume pe anumite Programe Operaționale) a fost aprobata de Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației…

- Aceasta inițiativa face parte din actuala noastra filosofie de lucru in domeniul fondurilor europene și anume gasirea urgenta de soluții sustenabile pentru creșterea gradului de atragere a banilor europeni in țara. Un astfel de deziderat presupune crearea de premise cat mai bune pentru ca beneficiarii…

- Atragerea unor fonduri europene de doua miliarde de euro Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si-a propus pentru 2018 atragerea unor fonduri europene de doua miliarde de euro, bani care vor merge în principal catre domeniile prioritare din programul de guvernare. "(Targetul)…

- Rovana Plumb a precizat ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie, daca va dori sa candideze. 'La Congresul de sambata pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia, de care apartin, nu voi candida. Avem multe colege care isi merita locul intr-o pozitie de vicepresedinte.…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si-a propus pentru 2018 atragerea unor fonduri europene de doua miliarde de euro, bani care vor merge in principal catre domeniile prioritare din programul de guvernare. "(Targetul) este de doua miliarde de euro. Nu intra aici zona administrata de Ministerul…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ, reprezentanții Autoritații de Management a Programului Operațional Regional (POR) și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regionala in care au fost analizate soluțiile la problemele…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca Guvernul ar putea acorda sprijin in rezolvarea problemei privind incalzirea in sistem centralizat a orasului. Declaratia a fost facuta dupa ce acesta a participat, in aceeasi zi, la o intalnire, la Palatul Victoria, cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, vor merge la Bruxelles, afirmand ca membrii Guvernului trebuie sa aiba intalniri punctuale si eficiente cu oficialii europeni. „Am vazut critici ca nu am luat cu mine…

- Premierul Dancila confirma eșecul construcției metroului spre Otopeni cu fonduri europene: Exista riscul sa se trimita toata documentația inapoi, a spus șefa Executivului, intr-un interviu pentru Antena 3. Viorica Dancila a precizat ca saptamana viitoare, ministrul Fondurilor Europene dar și ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima reacție dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Șeful Executivului a spus ca nu este in masura sa spuna ce decizie trebuie luata in cazul revocarii șefei DNA. Premierul Dancila a evitat sa spuna daca se…

- O companie egipteana va cumpara gaze naturale in valoare de 15 miliarde de dolari din Israel, in conformitate cu doua acorduri pe 10 ani anuntate luni, un contract istoric intre cele doua state...

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,83 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 19,23% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut o joi cu presedintele Klaus Iohannis principalele teme abordate au fost legate de Centenar si Presedintia Romaniei in 2019 la Consiliul UE, adaugand ca, in context, si a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata…

- Premierul Viorica Dancila va avea o discutie, înaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, caruia i s-a cerut "o declaratie în ceea ce priveste decizia" legata de Directia Nationala Anticoruptie,

- Compania nationala de transport al gazelor, Transgaz, are in derulare, pana in anul 2026, un numar de noua proiecte de dezvoltare in valoare totala de 1,62 miliarde de euro, a declarat, luni, directorul general al companiei, Ion Sterian, cu ocazia evenimentului de aniversare a 10 ani de la listarea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom…

- Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Stanescu a apreciat ca finantarile europene disponibile pentru beneficiarii publici si privati pentru lunile ianuarie, februarie si martie au fost deja lansate, o suma de 3,1 miliarde de euro fiind directionata in principal pentru serviciile de sanatate, in vederea…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul primei ședințe de guvern pe care o conduce, faptul ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Aceeași decizie a fost luata de toți miniștrii, potrivit premierului.„Am transmis SPP inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg…

- Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca pana saptamana trecuta, la nivelul Regiunii Centru, au fost depuse pentru finantare 1.000 de proiecte in valoare de 1,33 miliarde de euro, dintre care…

- Rata de absorbtie a fondurilor europene pe care Romania si-o propune pana in anul 2020 este de 72,5% din totalul alocarii, iar pana in anul 2023 procentajul vizat este 100%, a declarat ministrul propus al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in cadrul audierilor din comisiile reunite din Parlament.

- Audierile ministrilor se desfasoara intre orele 08:00-14:00, urmand ca imediat dupa aceea sa fie dat si votul de investitura. Audierile vor dura in medie 30 de minute pentru fiecare ministru. Audierile au fost deschise la ora 8.00cu Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene si ministrul Economiei,…

- Rovana Plumb si-a prezentat demisia din functia de ministru al Fondurilor Europene intr-o sedinta CEx PSD, impreuna cu Seviul Shhaideh, dupa ce DNA a anuntat inceperea urmaririi penale impotriva lor in dosarul Belina. A fost o sedinta cu scantei la finele careia Liviu Dragnea a declarat ca…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…

- In aceasta perioada au fost lansate apeluri de proiecte in valoare de 2,3 mld. euro (bani europeni) și au fost programate pentru lansare in urmatoarele trei luni alte apeluri in valoare de 2,4 mld. euro fonduri europene. "Mulțumesc miniștrilor din Guvernul Romaniei și reprezentanților Comisiei Europene…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat luni trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru cresterea eficientei energetice in iluminatul…

- Pe ordinea de zi a sedintei extraordinare de la sfarsitul saptamanii trecute, consilierii locali au avut numai doua proiecte de hotarare, vizand aprobarea indicatorilor tehnici si economici pentru modernizarea a doua scoli cu traditie din Targoviste. Este vorba despre extinderea, reabilitarea, modernizarea…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…