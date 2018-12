Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca are toata sustinerea din partea familiei si nu a incercat sa o scoata in prim-plan, familia sa dand dovada de discretie. ”Am participat cu sotul meu decat la evenimentele in care se impunea acest lucru”, a adaugat ea.

- Oana Zavoranu i-a facut o declarație de dragoste publica actualului ei partener de viața, Alex Ashraf. Oana Zavoranu formeaza o familie fericita alaturi de soțul ei, Alex Ashraf. Pe contul ei de socializare, Oana Zavoranu și-a ridicat soțul in slavi și i-a facut o superba declarație de dragoste. „Il…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, care se afla marti si miercuri intr-o vizita de lucru la Bruxelles, are programate intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cu membrii Colegiului Comisarilor si cu secretarul general al Consiliului UE, Jeppe Tranhlom-Mikkelsen, informeaza Guvernul,…

- Viorica Dancila a fost intrebata despre poziția Jandarmeriei Romane, transmisa in exclusivitate pentru DC News, in legatura cu protestele și inițiativele de boicotare a ceremoniei de la Arcul de Triumf de 1 Decembrie. "Nu vreau sa critic sau sa laud un mesaj al cuiva. Eu spun punctul meu de…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca Romania isi propune sa aiba o Presedintie a Consiliului Uniunii Europene ‘ambitioasa, dar si realista’. ‘Romania isi propune sa aiba o Presedintie ambitioasa, dar si realista. Spun ambitioasa pentru ca ne dorim sa dam un raspuns pozitiv la provocarile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat joi ca romanii au fost intotdeauna un popor unit si, in Anul Centenar, ar trebui avut in vedere acest aspect, pentru ca o societate divizata nu este un lucru bun. "Noi, intotdeauna, am fost un popor unit si acum, in An Centenar, ar trebui sa avem in vedere acest…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri, inaintea sedintei Biroului Permanent National al PSD, ca va exista o remaniere guvernamentala, iar lunea viitoare va finaliza evaluarea. "O remaniere va exista. Luni termin evaluarea", a precizat ea, la Palatul Parlamentului. agerpres.ro

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, la Parlament, ca scrisoarea pe care prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a trimis-o premierului Viorica Dancila se refera la legile justiției, cu „dorința ca partea romana sa aiba in vedere o eventuala modificare”,…