- Premierul Viorica Dancila a decis, luni, constituirea Comitetului director pentru e-guvernare, care se va ocupa, in principal, de coordonarea integrata a interventiilor de e-guvernare, definirea planului de digitalizare si prioritizarea interventiilor de e-guvernare. Organismul se va reuni lunar si…

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor, deciziile fiind publicate vineri in Monitorul Oficial.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, în cadrul unei reuniuni a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre România a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, ca stam foarte bine la acest capitol.

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul vizitei efectuata la santierul de la Ulmi, unde Arctic construieste cea mai mare fabrica de electrocasnice din sud-estul Europei, ca, impreuna cu ministrii din Cabinet, cauta solutii ca Romania "sa devina un loc din ce in ce mai atractiv pentru…

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul statului Qatar la Bucuresti, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi, pe agenda intalnirii inscriindu-se intarirea cooperarii bilaterale, precum si potentiale investitii in energie, agricultura, transporturi, infrastructura…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe ambasadorul Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii, prilej cu care a evidentiat ca asteapta cu interes misiuni economice japoneze in tara noastra si ca isi doreste promovarea unei prezente romanesti in Japonia. "Premierul Dancila a subliniat ca Japonia este…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca are cunostinta despre declaratiile presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privitoare la Romania si ca, in opinia sa, fara a da sfaturi, un presedinte de tara trebuie sa fie al tuturor cetatenilor, inclusiv al celor care au alte...

- Premierul Viorica Dancila a spus ca ministrul Tranporturilor va raspunde cu funcția daca nu va realiza 60 de kilometri de autostrada. ”Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca Ana Gomes si-a depasit atributiile de europarlamentar prin declaratia recenta privind situatia justitiei din Romania, pe care a calificat-o ca fi...

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita la Bruxelles, acolo unde s-a intalnit cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Dancila a explicat ca a dorit ca prima sa vizita in plan extern, ca prim-ministru, sa fie la Bruxelles, pentru ca asta arata angajamentul Romaniei fața de Uniunea…

- Andreea Pastarnac, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, va indeplini atributii de politica externa si a fost desemnata coordonator national al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare…

- Premierul Viorica Dancila a numit-o, vineri, director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Iuliana Mihaela Zobuian, aceasta fiind fost sef de cabinet al lui Liviu Dragnea, dar si martor in dosarul "Referendumul". Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca doreste o abordare transparenta cu liderii europeni pe tema respectarii statului de drept in Romania, ea numindu-i “autisti” pe cei care, in dezbaterea din Parlamentul European, au criticat indepartarea autoritatilor de la Bucuresti de valorile europene.

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- Premierul Viorica Dancila a punctat datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica conform carora Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana, lucru care „arata viabilitatea programului de guvernare si ca trebuie sa mergem, in continuare, pe…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Premierul Viorica Dancila a facut anuntul dupa sedinta de la PSD. Sefa Executivului a precizat ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca in tara, ca urmare a dezvaluirilor facute de Vlad Cosma si de Mihaiela Iorga Moraru. "Ii vor cere domnului ministru sa se intoarca cat mai…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala, l-a numit Radu Dumitru Stanescu in functia de director comercial. El are o experienta de peste 20 de ani in management si consultanta, acumulata in organizatii locale si multinationale din Europa de Est,…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres și coletarie de pe piata locala, are un nou director comercial, Radu Dumitru Stanescu, cu o experiența de peste 20 de ani in management și consultanța, acumulata in organizații locale și multinaționale din Europa de Est, Centrala și…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. „Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom avea o evaluare…

- Guvernul nu renunța la Declarația 600! Premierul Viorica Dancila a anunțat, in prima ședința de guvern, ca Declarația 600 se va putea depune pana in aprilie.Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul 600. "Cat…

- Premierul Viorica Dancila a luat o masura bomba, in chiar prima zi de mandat oficial. Dancila a decis sa-l numeasca consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului pe Darius Valcov.”Decizie privind numirea domnului Darius-Bogdan Valcov in funcția de consilier de…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pâna marti o solutie în privinta formularului 600, astfel încât în prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate. …

- Ministerul Afacerilor Interne a depus vineri cererea de finanțare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei naționale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) și va raspunde…

- Daca ne luam dupa un enunt din programul de guvernare, pornind de la faptul ca „limbajul unui program economic nu este usor, accesibil” pentru simplificare, PSD a decis ca reperele sa fie „o suma de principii si nu una de capitole”. Intelegem, asadar, de ce liderul UDMR a declarat ca „programul de guvernare…

- Liderul UDMR a precizat ca decizia privind votul pentru noul Guvern va fi luata in 29 ianuarie, in grupurile reunite ale Parlamentului. Atunci, Cabinetul Dancila ar urma sa primeasca votul alesilor. Kelemen Hunor, presedintele UDMR: „Nu stiu daca va fi un guvern mai bun sau mai prost. Important este…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, afirma, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca la 159 de ani de la Unirea Principatelor in Romania avem 2.418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior, iar problema va fi rezolvata in urmatorii trei ani prin aplicarea programului…

- Florin Vodita a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca, totodata, inceteaza si calitatea lui Florin Vodita de conducator…

