- Premierul Viorica Dancila va fi prezenta in plenul Camerei Deputatilor, marti, 3 aprilie. Aceasta a fost chemata sa dea explicatii despre modul in care sunt cheltuiti banii publici, la "Ora prim-ministrului".Initiativa chemarii premierului in Parlament pentru explicatii a apartinut grupului…

- Romania este in Anul Centenar, dar la nivelul Guvernului sunt probleme foarte mari, asta dupa ce in Ministerul Culturii s-au pierdut mai multe contracte prin intermediul carora trebuie sa se construiasca monumente in marile orașe ale țarii.Premierul Viorica Dancila se implica in aceasta situație,…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut, luni seara, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice ”cu celeritate” daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a mai transmis documente prin care cereau situatii si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt. ”In urma…

- Liberalii solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la 'Ora Guvernului', pentru explicatii privind "derapajele din economie", "blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- Premierul Viorica Dancila are o noua solicitare expresa pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader: sa-i comunice daca ministerul pe care-l conduce a fost solicitat de Consiliul Europei pe tema marilor dosare de corupție.

- „In spațiul public au aparut informații referitoare la documentul oficial transmis de catre Comisia Europeana Ministerului Justiției, in anul 2012, in cuprinsul caruia se solicitau informații cu privire la descrierea situației juridice și la stabilirea urmatorilor pași procedurali in cazurile de presupusa…

- PNL o cheama pe Viorica Dancila in Parlament; Șefa Executivului va da explicații privind scaderea puterii de cumparare a romanilor și situația fondurilor europene, a anunțat, luni, la Parlament, președintele PNL Ludovic Orban. PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene,…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a reacționat dur dupa ce Mugur Isarescu a criticat legea care plafoneaza dobanzilor, spunand ca guvernatorul BNR ar trebui sa dea explicații in Parlament.„Aceleași banci obțin profit in Romania de trei ori mai mult decat de acolo de unde sunt ele, din țarile-mama.…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, o scrisoare prin care ii cere nominalizarea urgenta a ambasadorului Romaniei in Israel, dar și evaluarea personalului diplomatic (ambasadori, consuli). De altfel, la congresul extraordinar organizat saptamana trecuta,…

- Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane, va fi audiata in Parlament pe data de 20 martie, la ora 12, cu privire la decizia de difuzare la TVR a interviului cu Sebastian Ghita. USR susține ca șefa TVR trebuie sa explice contribuabililor cum a fost servit interesul public prin…

- Presedintele comisiei de cultura si mass-media din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), a transmis o scrisoare directorului TVR Doina Gradea, in care o invita pe aceasta la audieri in comisie pe tema difuzarii de catre TVR, miercuri seara, a unui interviu cu Sebastian Ghita, aflat in Serbia, pentru…

- Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat interviul lui Ghita prezentat in exclusivitate de EVZ, simultan cu Romania TV, Antena 3 si B1 TV. Primul…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe ambasadorul Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii, prilej cu care a evidentiat ca asteapta cu interes misiuni economice japoneze in tara noastra si ca isi doreste promovarea unei prezente romanesti in Japonia. "Premierul Dancila a subliniat ca Japonia este…

- Premierul Viorica Dancila vine cu explicatii neasteptate cu privire la absenta fostilor presedinti ai PSD de la congresul din acest weekend. Intrebata de ce nu au fost invitati fosti lideri precum Ion Iliescu sau Adrian Nastase, Dancila sustine ca a fost doar..."o scapare".Citeste si: Gabriela…

- Cum anticipam in momentul in care Ioan Munteanu accepta sa preia coordonarea organizației Neamț a PSD dupa ce și-a dat demisia din Parlament, devotamentul fața de partid i-a fost rasplatit. Premierul Viorica Dancila l-a numit miercuri dimineața pe Remus Munteanu, fiul fostului deputat de Neamț in funcția…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Sedinta conducerii PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. Gabriela Firea a amenintat cu demisia daca ministrii…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, ca in zilele cu temperaturi scazute sa fie acordata "o atentie deosebita" asigurarii utilitatilor publice si sa se intervina de urgenta pentru remedierea eventualelor defectiuni. "Pentru ca ne aflam in continuare sub coduri de racire accentuata…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca oficialii europeni nu pot astepta explicatii de la Parlament cu privire la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand vizibil deranjat de intrebarile jurnalistilor: "Nu as putea sa fiu eu arestat pentru asta?".

- Premierul Viorica Dancila a spus ca ministrul Tranporturilor va raspunde cu funcția daca nu va realiza 60 de kilometri de autostrada. ”Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan…

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima reacție dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Șeful Executivului a spus ca nu este in masura sa spuna ce decizie trebuie luata in cazul revocarii șefei DNA. Premierul Dancila a evitat sa spuna daca se…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca vrea introducerea posibilitatii utilizarii excedentului bugetar si pentru finantarea cheltuielilor de personal, plata arieratelor, a corectiilor financiare si sentintelor judecatoresti…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis un mesaj ministrului Tudorel Toader, inainte ca acesta sa faca anuntul cu privire la decizia luata in cazul scandalului din DNA. Prim-ministrul le-a spus jurnalistilor ca nu va discuta cu ministrul Justitiei inainte, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit, insa…

- Premierul Viorica Dancila va efectua o vizita oficiala la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie 2018. Conform unui comunicat al Guvernului, Dancila va avea intrevederi cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și președintele Comisiei Europene,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la Ministerul Justitiei. “Raport privind activitatea manageriala la DNA, joi, 22 februarie 2018, orele 18.00, la Ministerul Justitiei – Sala de Consiliu”, este anuntul…

- Cresterea puternica a preturilor baga autoritatile în sedinta. Premierul Viorica Dancila si ministrul Finantelor Eugen Teodorovici au anuntat ca vor avea o întâlnire de urgenta cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca saptamana viitoare va merge in vizita la Chisinau, unde se va intalni cu omologul sau, Pavel Filip, pentru a discuta despre intarirea cooperarii dintre cele doua guverne.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, ca doreste o relatie interinstitutionala buna si cooperare privind proiectele importante pentru tara intre Presedintie, Guvern si Parlament, considerand "ca ceea ce se intampla acum in Parlament nu ne face bine", transmite Agerpres.

- Premierul Viorica Dancila a folosit termenul de „autist”pentru a-i taxa pe cei care iși „parasc” țara in Parlamentul European, marcand o noua gafa. Asociația Parinților Copiilor cu Autism considera ca „este o jignire adusa persoanelor cu autism din tara noastra si din intreaga lume”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de activitatea a DNA, DIICOT si Ministerului Public. Tot atunci, el va informa presa cu privire la deciziile luate. Ministrul Justitiei a sustinut o declaratie de presa, in care a tinut sa vorbeasca…

- Premierul Viorica Dancila a precizat miercuri ca la intalnirea avuta zilele trecute cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, nu a discutat despre legile justitiei, ci doar despre "cateva principii". "Nu a fost... au fost cateva principii, nu a fost o discutie pe legile justitiei. Deci,…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta.

- „Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a carpi prostiile pe care le-au facut prin Ordonanta 72, Ordonanta 4, prin Ordonanta 60, prin Ordonanta 82", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban. PNL sustine…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la...

- Premierul Viorica Dancila a facut anuntul dupa sedinta de la PSD. Sefa Executivului a precizat ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca in tara, ca urmare a dezvaluirilor facute de Vlad Cosma si de Mihaiela Iorga Moraru. "Ii vor cere domnului ministru sa se intoarca cat mai…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu intentioneaza sa renunte la consilierul Darius Vâlcov, condamnat la 8 ani de închisoare în prima instanta. ”Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele într-o situatie grea, nu-l voi abandandona…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca va avea o relatie ”corecta si transparenta” cu seful statului, afirmand ca este nevoie de o colaborare intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament in ceea ce priveste ”problemele importante pentru tara”.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). El a spus ca nu a fost o decizie politica, și ca el, personal, a renunțat la protecția SPP și merge cu mașina partidului.…

- Premierul Viorica Dancila a spus la inceputul sedintei de Guvern, ca va urgenta procedurile de adoptare a legii privind combaterea violentei in familie. 80 de ONG-uri i-au transmis marti premierului o scrisoare deschisa prin care ii cer sa adopte masuri eficiente de monitorizare a agresorilor cu ajutorul…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca a discutat cu mai multi ministri dupa ce a primit o scrisoare de la peste 80 de ONG-uri. Dancila a declarat in cadrul sedintei de Guvern ca a decis urgentarea legii privind combaterea violentei in familie."Am primit azi o scrisoare semnata de peste 80 de…

- Miercuri are loc prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila. Pe ordinea de zi se afla o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, a anunțat ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat care sunt noii ministri din Cabinetul sau. ”S-au discutat propunerile facute. PSD ALDE... Au fost mai multe propuneri. Unii au meritat... Am avut doua propuneri noi... Am considerat sa modificam cultura guvernamentala... A A existat un vot pentru fiecare portofoliou…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar” care arata ,,ura de clasa” a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600, alaturi de presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

- Pentru a doua zi consecutiv, Ionut Misa are discutii cu seful PSD, Liviu Dragnea, la Parlament. De aceasta data, ministrul Finantelor sta de vorba cu Dragnea – in biroul acestuia de la Camera Deputatilor – inainte ca Misa sa ajunga in Senat. Demnitarul aflat in fruntea Ministerului Finantelor a fost…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir le-a solicitat prezenta ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Formularul 600.„D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la o hala din Zona Libera Braila, in care se aflau deseuri din carton, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.col. Stefan Stoian. Focul a izbucnit, din primele verificari,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.