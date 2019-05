Premierul Dăncilă: Avem nevoie de acest lucru. Guvernul va acorda sprijin „Dupa cum am mentionat, vizitam mai multe unitati economice (...) pentru a vedea realizarile pe care le au pana in acest moment si trebuie sa spunem ca il felicitam pe domnul director pentru modul de abordare, pentru viziunea dumnealui si pentru faptul ca, iata, avem o unitate economica care obtine profit, dar si din punct de vedere al provocarilor la care trebuie sa raspunda si acolo unde este nevoie de sprijinul Guvernului sa acordam acest sprijin, astfel incat sa imbunatatim lucrurile. Un element important il reprezinta investitiile, avem nevoie de tehnologie noua, avem nevoie de modernizare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila se va afla luni in judetul Brasov pentru a verifica stadiul unor proiecte de investitii finantate din fonduri guvernamentale, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Potrivit unui comunicat transmis duminica AGERPRES, prim-ministrul va avea intalniri de lucru…

- Premierul Viorica Dancila a transmis sambata un mesaj romanilor din tara si din strainatate, in care le ureaza 'Paste fericit' si 'sa se bucure de armonia si emotia momentelor petrecute cu cei dragi'. „Sarbatorile Pascale ne aduc din nou binecuvantare, incredere si speranta, ne apropie mai…

- Premierul Viorica Dancila a participat vineri, la Dubrovnik, la deschiderea Forumului Economic si Comercial, care are loc in marja Summitului sefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16+1/ Europa Centrala si de Est - R. P. Chineza, in cadrul reuniunii fiind inaugurat si site-ul web al Mecanismului…

- Premierul Viorica Dancila a depus, vineri, in marja vizitei oficiale pe care o efectueaza in Republica Slovaca, coroane de flori in Piata Insurectiei Nationale Slovace din Banska Bystrica si la Cimitirul Central din localitatea Zvolen, dedicat eroilor romani din cel de-al Doilea Razboi Mondial. Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a transmis felicitari echipei de cercetatori de la ELI-NP si i-a asigurat de intreaga sustinere a Guvernului, dupa ce, in premiera mondiala, in proiectul Sistemul laser de mare putere (HPLS) din cadrul Centrului Extrem Light Infrastructure - Nuclear Physics, in data de 7…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, șeful Guvernului de la București dand asigurari in legatura cu angajamentul ferm pentru aprofundarea relației...

- Premierul Viorica Dancila nu va participa vineri, la Palatul Cotroceni, la ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre noii ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor, Daniel Suciu si Razvan Cuc, deoarece a plecat intr-o deplasare la Madrid. Informatia a fost confirmata pentru…

- Premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu ministrul Economiei si Energiei al Republicii Federale Germania, Peter Altmaier, cei doi oficiali discutand despre relatiile economice dintre cele doua state, atragerea de noi investitii si participarea companiilor germane la realizarea de proiecte in…