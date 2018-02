Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, a efectuat, marti, o vizita la Chisinau, unde a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern au sustinut declaratii comune de presa.

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Premierul Viorica Dancila va avea o intrevedere cu premierul Pavel Filip si o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu. In cadrul vizitei, prim-ministrul Viorica Dancila si omologul sau, Pavel Filip, vor participa si la o intalnire cu reprezentantii…

- Faptul ca numarul localitaților care au semnat declarația de Unire cu Romania a ajuns la 40 l-a facut pe Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, sa ceara Guvernului ca reuniunea Consiliului de Securitate sa aiba loc mai devreme, mai exact miercuri.

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chișinau, in data de 27 februarie, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune și consolidarea relațiilor economice…

- Premierul Viorica Dancila a spus ca ministrul Tranporturilor va raspunde cu funcția daca nu va realiza 60 de kilometri de autostrada. ”Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca Ana Gomes si-a depasit atributiile de europarlamentar prin declaratia recenta privind situatia justitiei din Romania, pe care a calificat-o ca fi...

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 26 februarie - 4 martie: *** Premierul Viorica Dancila efectueaza marti, 27 februarie, o deplasare oficiala la Chisinau, unde va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip. "Vom vedea cum vom putea intari cooperarea dintre Guvernul Romaniei…

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a anuntat, astazi, ca va solicita Serviciului de Informatii si de Securitate al Republicii Moldova sa investigheze activitatea si legalitatea actiunilor consulului Romaniei la Balti, Mihai Baciu, relateaza mass-media de peste Prut. Intr-o postare pe pagina…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Premierul Viorica Dancila a folosit termenul de „autist”pentru a-i taxa pe cei care iși „parasc” țara in Parlamentul European, marcand o noua gafa. Asociația Parinților Copiilor cu Autism considera ca „este o jignire adusa persoanelor cu autism din tara noastra si din intreaga lume”.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca doreste o abordare transparenta cu liderii europeni pe tema respectarii statului de drept in Romania, ea numindu-i “autisti” pe cei care, in dezbaterea din Parlamentul European, au criticat indepartarea autoritatilor de la Bucuresti de valorile europene.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Republica Moldova a transmis ca va trimite trupe in Romania care vor participa la un exercițiu militar multinațional din țara noastra Anunțul facut de Ministerul Apararii de la Chișinau a atras criticile președintelui moldovean, Igor Dodon, care se teme ca participarea la astfel de manifestații pericliteaza…

- Infiintarea unui astfel de batalion este 'inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale', sustine Dodon intr-o postare pe pagina sa de Facebook. 'Am convingerea ca orice tentativa de a crea careva subdiviziuni militare comune…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova se infrațesc, in ultima perioada, cu localitați din Romania. Insa se pare ca, aceasta tendința de infrațire, nu are loc doar intre localitațile de pe ambele maluri ale Prutului, ci și intre „zeci de primarii" din republica și cele din Federația Rusa. O…

- Atitudinea beligeranta si romanofoba pe care o are presedintele Republicii Moldova nu s-a soldat fara consecinte. Demnitarii romani „au apreciat" amenintarile acestuia, venind cu critici dure la modul in care Igor Dodon isi manifesta atitudinea fata de Romania, scrie 10TV.MD

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop – Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice,…

- Premierul Viorica Dancila are un stil vestimentar aparte. Aceasta prefera ținutele cu motive florare și tradiționale.La prima apariție publica, dupa ce șefii PSD au anunțat-o ca propunere pentru fotoliul de premier, Viorica Dancila a purtat un palton de culoare alba, cu motive tradiționale.Igor…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna in curand o declaratie de unire cu Romania, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic, relateaza Unimedia.info.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a manifestat indignarea pentru faptul ca in ultima perioada tot mai multe localitați din țara semneaza Declarația simbol de Unire cu Romania. Pe site-ul Președinției, Igor Dodon a scirs ca condamna „in cel mai categoric mod acțiunile unor reprezentanți…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- Ca sa-și cumpere casa, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost nevoit sa contracteze un imprumut bancar, iar parinții il ajuta sa achite ratele lunare. In același timp, acest președinte iși permite suspect de multe acte de binefacere. Numai saptamana aceasta s-a anunțat public ca a donat…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Desi presedintele Republicii Moldova a lansat mai multe atacuri la adresa Bucurestiului pe parcursul aflarii sale la Presedintie, ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, considera ca Igor Dodon isi doreste o apropiere fata de Bucuresti.

- Un nou derapaj incredibil al presedintelui Moldovei, Igor Dodon la adresa Romaniei. Seful statului de la Chisinau șocheaza din nou opinia publica. Igor Dodon a aparut miercuri la postul privat de televiziune TVC 21 si a acuzat Romania ca are intenția de a face sa dispara de pe harta tara pe care…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat, vineri, ca nu exclude punerea în aplicare a unor planuri de destabilizare a Republicii Moldova în anul 2018, cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Uniri de catre România, relateaza site-ul deschide.md.

- Președintele Parlamentului de la Chișinau Andrian Candu, a anunțat, citat de agenția IPN, ca va face un demers catre președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sa declare ziua de sâmbata, 16 decembrie, zi de doliu national, avînd în vedere relația istorica a Moldovei cu Regele…

- Gabriela Firea a vorbit la Romania TV despre neintelegerile existente intre ea si premierul Mihi Tudose:"Ceea ce s-a intamplat la sfarsitul saptamanii trecute sunt aspecte care ma intristeaza, am fost un soldat cat se poate de respectuos,nu am facut o declartie neplacuta la adresa premierului…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a transmis vineri un mesaj de felicitare omologului sau roman, Klaus Iohannis, de Ziua Naționala a Romaniei, informeaza un comunicat de presa postat pe site-ul președinției Republicii Moldova. "Folosesc aceasta ocazie pentru a-mi exprima…