- "Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila a avut astazi, 28 februarie 2019, o convorbire telefonica cu vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence. Cu acest prilej, cei doi oficiali au exprimat satisfactia pentru relatia bilaterala excelenta si pentru evolutiile pozitive inregistrate in…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat sambata, la intalnirea cu vicepresedintele american Mike Pence, angajamentul consecvent al Romaniei pentru consolidarea Parteneriatului strategic cu SUA si pentru intarirea relatiei transatlantice, transmite Agerpres.roPotrivit Administratiei Prezidentiale, cei…

- "Sunt in Costa Rica. Aștept statutul de refugiat. Fara patima spun ca incepe sa vina vremea normalitații. Imaginea dansei era una care lupta pentru justiție și impotriva corupției in Romania. Avea o susținerea foarte puternica din partea lui Traian Basescu, care a susținut-o și a crezut in…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca in prima luna de mandat la Președinția Consiliului UE, Romania a condus aproximativ 70 de trialoguri in Palamentul European și a reușit sa obțina consens pentru 24 de dosare de pe agenda europeana, in domenii precum transporturi și finanțe.Dancila:…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul pentru decorarea lui Gheorghe Balan, vicepremier responsabil pentru politicile de reintegrare (2016 - 2018) in Guvernul Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a conferit Ordinul…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut in aceasta dimineata o convorbire telefonica cu prim-ministrul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki. Discutia a scos in evidenta relațiile bilaterale foarte bune dintre Romania și Polonia, care se dezvolta continuu și produc efecte pozitive, atat pentru…