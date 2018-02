Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca, dupa intalnirile pe care le-a avut la Bruxelles cu oficiali europeni, a pus bazele "dimensiunii europene a guvernarii" si a anuntat crearea unui grup de lucru pentru absorbtia fondurilor europene. "Noua ani in care am fost deputat european si…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila la Bruxelles, ca este ingrijorata in privinta evolutiei proiectelor privind spitalele regionale, deoarece acesta inregistreaza mari intarzieri.

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles, informeaza Guvernul Romaniei. In cadrul intrevederii, premierul Viorica Dancila a reiterat sprijinul puternic al Romaniei…

- Audierea premierului Viorica Dancila la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), dupa ce i-a calificat "autisti" pe cei ce "dezinformeaza" la Bruxelles, a fost reprogramata...

- „Nu am primit inca o invitatie de la CNCD, nu stiu daca voi merge, as vrea sa merg. Dupa cum stiti, mi-am cerut scuze public, nu am vrut sa fac nicio referire la acest aspect, ba mai mult, vineri voi avea o intalnire cu asociatiile de parinti, cu ONG-urile din domeniu, pentru a cauta solutii pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca intalnirea de joi cu seful statului, convenita imediat dupa investirea noului Cabinet, la care a participat si premierul Viorica Dancila, a fost una "benefica". "Am avut o discutie cu presedintele dupa depunerea juramantului de catre noul Guvern. Cred ca…

- Uniunea Salvati Romania va sesiza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la declaratiile premierului Viorica Dancila care i-a catalogat drept "autisti" pe europarlamentarii romani care ''dezinformeaza'' la Bruxelles. Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES…

- PSD se pregatește de Congresul extraordinar din luna martie, cand liderul Liviu Dragnea dorește un vot de reconfirmare in funcție, din partea colegilor din partid. Deputatul PSD Oana Florea a comentat, la Intervirurile Libertatea, afirmațiile unor membri ai conducerii PSD privind nevoia anunțarii, in…

- Ministrii apararii ai statelor membre NATO au convenit miercuri, in prima zi a reuniunii lor de la Bruxelles, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime in SUA si altul pentru mobilitate terestra…

- Chemat de urgenta in tara la cererea premierului Viorica Dancila, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie aceasta privind situatia de la DNA. Ministrul a fost chemat pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Intalnire de gradul Zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Critici dure vin dispre Bruxelles, dupa ce premierul a facut scut in fata lui Darius Valcov, dupa ce acesta a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru coruptie. Europarlamentarul Siegrfied Muresan trage un semnal de alarma si sustine ca sefa Executivului nu va mai fi luata in…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a declarat vineri ca Viorica Dancila „a facut foarte bine ca a ramas la sedinta de Guvern unde au fost adoptate proiecte importante”, in loc sa mearga la dezbaterea din Parlamentul European. Acesta a precizat, intr-un interviu la RFI, ca „femeile de serviciu din scolile…

- Guvernul ia masuri pentru menținerea salariilor pentru IT-isti și persoane cu dizabilitati Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii…

- Guvernul va adopta astazi ordonanta de urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Documentul a primit avizul Comitetului Economic și Social. Ionuț Gheorghe și Daniel Coman vin cu mai multe informații.

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor premierului, iar…

- Un jurnalist italian cunoscut pentru ca lanseaza stiri false (de fake news), a creat un cont de Twitter pe numele premierului Viorica Dancila de pe care a postat un mesaj in care anunta intr-o engleza plina de greseli gramaticale ca Nursultan Nazarbayev, presedintele Kazakhstanului ar fi murit.

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corin Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate.

- Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor, formata din 25 de organizatii neguvernamentale, ii solicita premierului Viorica Dancila adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie si deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita „sa reactioneze rapid si in mod adecvat, scrie The Associated Press.

- Fostul ministru de Externe Mircea Geoana atrage atenția ca Romania are o imagine ”catastrofala” pe plan extern, din cauza crizelor politice care s-au succedat in ultimul an. Diplomatul subliniaza ca țara noastra trebuie sa investeasca in propria reputația, in caz contrar ramane blocata la ”periferia”…

- Jandarmeria Capitalei anunta luni ca soferul care a condus o masina a Jandarmeriei pe sens interzis pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei este angajat al unitatii din anul 2007 si se afla in timpul serviciului. Jandarmul are 31 de ani si detine gradul de plutonier major. "Acesta…

- Astazi coaliția PSD-ALDE se reunește pentru a aproba mandatul Vioricai Dancila, precum și pe unii dintre noii miniștri. Replica a aflat pe surse ca mult contestatul Formular fiscal 600 va suferi importante ajustari, pentru a corecta deficitul de imagine suferit de coaliție din cauza aberațiilor…

- Nulitate absoluta, tot timpul cu genți și sacoșe de cumparaturi și vorbind o singura limba: romana de Teleorman. Așa este vazuta la Bruxelles, Viorica Dancila, cea pe care președintele Klaus Iohannis a desemnat-o premier al Romaniei.

- Actorul George Ivașcu, manager al Teatrului Metropolis, a lamurit misterul recentei sale ”casatorii”, care a facut valva printre prieteni. Practic, lumea a ramas uimita cand a auzit ca s-a casatorit, pentru a treia oara, și tot cu regizoarea Alice Barb! E drept, cei doi au trecut printr-un divorț in…

- Viorica Dancila a facut primele declarații, dupa ce a fost desemnata premier de catre președintele Klaus Iohannis. Dancila le-a mulțumit celor care au propus-o, dar și președintelui Klaus Iohannis și a anunțat ce masuri va lua ca premier.”Mulțumesc președintelui Klaus Iohannis, președintelui…

- La iesirea din sediul DNA, Adrian Gadea a declarat ca a primit expertiza in format electronic si o va studia in perioada urmatoare. "O expertiza poate lamuri foarte multe lucruri, dar la acest moment, sa spun in ce sens va lamuri aceste lucruri, atata timp cat nu am apucat sa studiez, nu…

- Jurnaliștii de la RECORDER scriu ca in așteptarea unui raspuns care s-ar putea sa nu vina niciodata, constata ca pe Viorica Dancila o recomanda, in primul rand, paienjenișul relațiilor de partid, filiala Teleorman. Dancila este cunoscuta ca o apropiata a lui Liviu Dragnea: a fost fidela, a sponsorizat…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, este la baza inginer la Institutul de Petrol și Gaze și are un masterat la SNSPA. În ce privește activitatea sa profesionala, Dancila a fost profesoara la liceul din Videle și din anul 2009 este deputat în Parlamentul României.…

- Statele Unite planuiesc sa ia masuri impotriva activitatilor iraniene cu rachete balistice, in afara cadrului acordului nuclear iranian, si spera ca eforturile Washingtonului vor fi sustinute de alte state, a declarat vineri ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul CNN.

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, sambata, ca se delimiteaza de afirmatiile prim-ministrului Mihai Tudose in legatura cu autonomia Tinutul Secuiesc, motivand ca afirmațiile legate de spanzurare sau pedeapsa cu moartea pot avea consecinte in plan european.

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Peste 32.000 de crescatori de ovine s-au inscris in programul pentru valorificare lanii prin care se ofera un leu pe kilogramul de lana valorificata, a declarat, joi, la Alba Iulia, ministrul Agriculturii, Petre Daea, precizand ca programul va fi continuat si anul viitor deoarece vrea sa nu mai ramana…

- Dumitru Costin, secretarul general al AFAN (Sindicatul fotbalistilor din Romania) a participat zilele acestea la Comitetul sectorial pentru fotbal care a avut loc la Comisia Europeana de la Bruxelles din Belgia. La aceasta intalnire au participat mai mulți reprezenți de la UEFA, dar și trimișii celor…

- Consulatul General al Romaniei la Bari s-a autosesizat cu privire la cazul romancei sechestrate si a intreprins, de urgenta, demersuri pe langa autoritatile competente italiene, in vederea obtinerii unor informatii oficiale privind identitatea si situatia victimelor, informeaza Ministerul Afacerilor…