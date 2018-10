Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Cresterea exporturilor romanesti, echilibrarea balantei comerciale si dezvoltarea investitiilor companiilor turcesti in Romania au fost principalele teme abordate in discutiile bilaterale de la Ankara ale ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Stefan - Radu Oprea. Conform…

- Guvernul Romaniei a publicat o noua inregistrare video de in care este taiat sunetul la intalnirile bilaterale pe care le are Viorica Dancila, de data aceasta fiind intrevederea cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Nu asa s-a intamplat si cu presa turca, aceasta oferind o inregistrare cu tot…

- Ministrul Oprea a facut parte din delegația guvernamentala condusa de prim-ministrul Viorica Dancila, care s-a aflat luni intr-o vizita oficiala in Turcia. In intalnirile cu doamna Gonca Yilmaz Batur, ministrul adjunct al Comerțului, și cu liderii Uniunii camerelor de comerț, industrie și burselor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni, in cadrul vizitei oficiale efectuate la Ankara, o intrevedere cu Levent Gok, presedintele in exercitiu al Marii Adunari Nationale a Turciei, context in care a transmis aprecieri pentru contributia acestei tari in gestionarea problematicii migratiei si a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca spera ca vizita sa in Germania la sfarsitul lunii septembrie sa puna capat complet tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza dpa si Reuters. Imbunatatirea relatiilor dintre guvernele turc si german, cooperarea economica, dorinta Turciei…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu au convenit, in cadrul unei intalniri vineri la Singapore, sa incerce in continuare sa rezolve problemele dintre cele doua tari, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, relateaza agentia Reuters. Washingtonul…