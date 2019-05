Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa alegerile euroiparlamentare va avea loc o ședința a Comitetului Executiv național al PSD in care se vor decide propunerile noilor miniștri care vor fi trimise de premierul Viorica Dancila președintelui Klaus Iohannis. In acea ședința se va discuta și despre o eventuala restructurare…

- PSD bate in retragere in privinta unei restructurari a Guvernului, dupa ce premierul Viorica Dancila s-a opus ferm acestei variante. In privinta ministrilor interimari s-a decis in partid ca acestia sa...

- Intr-un interviu pentru Adevarul, premierul Viorica Dancila refuza categoric ideea restructurarii Guvernului, in ciuda insistentelor lui Liviu Dragnea. Intrebata daca e posibil sa se razgandeasca in perioada sarbatorilor, Viorica Dancila a raspuns: „Foarte putin probabil“. Premierul pledeaza in continuare…

- Klaus Iohannis a anuntat, ieri dupa-amiaza, ceea ce era anticipat inca de saptamana trecuta, cand premierul Viorica Dancila a ales sa mizeze pe buna lui credinta, in chestiunea remanierii guvernamentale....

- "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred ca daca am votat o data Guvernul, primul Guvern Grindeanu, dupa aceea Tudose, o data Guvernul Dancila, a patra oara nu cred ca va fi cazul sa votam un Guvern, mai ales ca ei au majoritate. Vreau eu sa…

- Fiscul va elimina lista rusinii pentru persoanele fizice si creste semnificativ sumele pentru care companiile vor aparea pe aceasta, arata un proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), proiect care a fost publicat joi. „Prin Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza miercuri si joi o vizita de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va participa la sesiunea plenara a Comitetului European al Regiunilor (CoR) si va avea intrevederi bilaterale cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cu prim-vicepresedintele Comisiei…