Stiri pe aceeasi tema

- Primul-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca nu ii este teama sa fie schimbata din functie, adaugand ca atunci cand un demnitar pleaca din postul detinut trebuie sa aiba certitudinea ca a facut "ceea ce trebuie". Totodata, Dancila a spus ca isi mentine preferinta pentru numirea noilor ministri…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca ordonanta de urgenta privind referendumul va fi adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, ea precizand ca forma finala a acesteia va fi rezultatul unei...

- Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa dea un raspuns in privinta motivelor care au stat la baza respingerii propunerilor de ministri la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, si nu trebuie asteptat pana cand expira interimatul mandatelor, considera premierul Viorica…

- Viorica Dancila a declarat, intrebata daca merge in continuare pe ideea remanierii guvernamentale, in condițiile in care PSD ar vrea restructurarea, ca ramane de vazut cum vor evolua discuțiile in primul CEx. Premierul a adaugat ca importante acum sunt alegerile europarlamentare, potrivit...

- Ludovic Orban a criticat, duminica, la Cluj-Napoca, in discursul sustinut la regionala nord-vest a PNL, faptul ca nunta Liei Olguta Vasilescu si lui Claudiu Manda a avut loc in timpul postului. "Am deschis dimineata televizorul si nu mi-a venit sa cred ce am vazut la televizor. Suntem in…

- ■ parlamentarul liberal condamna declaratiile privind decizia de a muta ambasada Romaniei din Israel, la Ierusalim ■ „Doamna Dancila este premierul Romaniei si nu a participat la o intilnire cu vecinele de pe scara blocului din Videle, impartasind retete de cozonaci ori sarmale”, a spus Eugen Tapu ■Declaratiile…

- Autostrazi la care abia au demarat lucrarile sau drumuri expres pentru care contractele au fost semnate in decembrie au fost trecute luni de premierul Viorica Dancila la capitolul reusite. Premierul a precizat ca saptamana trecuta au inceput lucrarile la primii kilometri de autostrada din Moldova, iar…

- Lia Olguta Vasilescu a fost numita luni si in functia de secretar al Camerei Deputatilor, dupa ce duminica a fost numita in functia de consilier onorific al premierului Dancila. Citeste si: Lia Olguta Vasilescu, recompensata de PSD cu un post in Biroul Permanent al Camerei DOCUMENT Dupa…