”Consider ca consultarea cetațenilor este esența democrației. Este datoria noastra civica sa ne exprimam pentru temele importante. Am votat pentru valorile in care eu cred. Am venit devreme pentru ca urmeaza sa plec spre Focșani. Și domnul Dragnea va veni sa voteze”, a zis premierul.

Sectiile de votare s-au deschis sambata, la ora 7,00, peste 18.000.000 de alegatori fiind asteptati la urne, pana la ora 21,00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.

Romanii sunt chemati sa raspunda…