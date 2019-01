Premierul Dăncilă a trimis la Cotroceni propunerile de desemnare pentru interimate la Transporturi și Dezvoltare „Am propus desemnarea miniștrilor interimari pentru a asigura continuitate in activitatea guvernamentala in toate domeniile, inclusiv la Transporturi și Dezvoltare, portofolii cheie in derularea unor proiecte importante de investiții. Este vital insa, avand in vedere contextul actual, sa gasim soluții definitive privind numirile titularilor pentru cele doua funcții”, a subliniat prim-ministrul Viorica Dancila. Potrivit unui comunicat de presa al Executivului, Guvernul iși ințelege pe deplin responsabilitațile guvernarii și cele ce decurg ca urmare a preluarii Președinției Consiliului Uniunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

