- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a prezidat miercuri, 7 noiembrie 2018, un forum economic organizat la Doha, cu prilejul vizitei sale oficiale in Statul Qatar. Evenimentul a reunit numeroși oameni de afaceri qatarezi, a caror delegație a fost condusa de prim vice-președintele Camerei de Comerț…

- Cu prilejul vizitei oficiale la Muscat, in Sultanatul Oman, prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a participat, la data de 5 noiembrie 2018, la un forum de afaceri organizat in capitala omaneza. Evenimentul a reunit membri ai Cabinetului de la Muscat, președinții Camerei de Comerț și Industrie,…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intalnire cu membri ai conducerii Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din Emiratele Arabe Unite. Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor inregistrate in domeniul cooperarii bilaterale economice și sectoriale, in contextul desfașurarii,…

- Fostul Palat al Bursei, cladire istorica de patrimoniu amplasata in centrul istoric al Bucurestiului, retrocedata in 2008 Camerei de Comert si Industrie a Municipiului, a trecut printr-un proces de reamenajare, spatiul fiind in prezent ocupat printre altele de un hotel, restaurante si un magazin de…