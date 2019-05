Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila ar vrea sa o inlature din Guvern pe Carmen Dan, unul dintre ministrii impusi personal de Liviu Dragnea, fara legatura cu decizia partidului. In cei doi ani si jumatate de mandat, Carmen Dan a pus Ministerul de Interne in situatii stanjenitoare de mai mule ori.

- Ședința urgenta la Guvern. Premierul Viorica Dancila, președintele executiv al PSD, Paul Stanescu, și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au o intalnire. Potrivit Romania TV, cei trei discuta despre transpunerea in lege a votului de la referendum, dar și chestiuni ce țin de politica…

- „Am spus ca merg la referendum, dar nu am spus modul in care voi vota. Acest lucru il vom stabili in cadrul partidului. Sunt un om care respecta partidul, linia partidului, iar modul in care voi vota va fi conform acestei linii. Eu cred ca niciodata nu am facut note aparte de linia partidului. Este…

- Deputatul Remus Borza considera ca „lanțul de iubire dintre Viorica Dancila și Liviu Dragnea s-a rupt”, dand ca exemplu doua decizii ale premierului Romaniei care intaresc, in opinia sa, aceasta ipoteza.

- In biroul lui Liviu Dragnea din Parlament are loc, la ora transmiterii acestei știri, o consultare intre liderul PSD și mai mulți parlamentari cu vechime in partid dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca ii respinge pe cei trei miniștri propuși de PSD la Justiție, Fonduri UE și Romanii de…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, au transmis pe Twitter mesaje de solidaritate cu poporul francez in urma incendiului de la Catedrala Notre Dame din Paris. "Sunt indurerata de vestile teribile de la Paris, catedrala Notre Dame este un simbol al…

- Cristian Winzer, fost secretar de stat in Ministerul Afacerilor Europene, a fost numit de Viorica Dancila consilier onorific al vicepremierului Viorel Stefan. Winzer a plecat din Guvern in toamna anului trecut odata cu Victor Negrescu, fostul ministru al Afacerilor Europene, si s-a intors in Guvern…

- Premierul Viorica Dancila le-a marturisit, lunim, deputatilor, in fata carora a prezentat prevederile Ordonantei 114, ca prefera sa aiba in fata, cand vorbeste, o hartiuta, pentru a nu vorbi prosti, cand vorbeste liber. Reprezentantii Opozitiei au criticat prevederile Ordonantei 114, iar un deputat…