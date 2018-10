Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a inlaturat peste noapte, printr-o decizie publicata in Monitorul Oficial, toate asociatiile critice din Consiliul Economic si Social. Din 15 membri, singurii mentinuti au fost Asociatia Municipiilor din Romania si FACIAS. Consiliul...

- Consiliul Economic și Social arata ca in actuala formula, Legea pensiilor necesita multe discuții și lanseaza un apel catre Parlament sa nu ia proiectul venit de la Guvern ca atare ci sa țina cont de amenendamentele care vor fi depuse.Citește și: Viorica Dancila, vești bune pentru crescatorii…

- Reducerea TVA la 5% in domeniul turismului, pentru cazare, servicii de restaurant si catering, dar si pentru utilizarea facilitatilor sportive, parcurilor de distractii si recreative, se afla pe ordinea de zi a sedintei Executivului de joi, a declarat premierul Viorica Dancila. „Turismul romanesc este…

- Pentru premierul Viorica Dancila, o vizita la Bruxelles sau Strasbourg ar trebui sa fie un motiv de bucurie. Anii petrecuți in Parlamentul European au fost, prin comparație cu ultimele luni, liniștiți și agreabili. Dincolo de opțiunile și controversele politice, toți demnitarii europeni trateaza cu…

- Fostul premier a criticat Guvernul pentru felul in care gestioneaza problema pestei porcine. Potrivit acestuia, inca din anul 2016 a primit informari de la SRI privind pericolul acestei boli si a luat masuri de preventie pentru a impiedica apariția virusului in țara noastra. „Noi in 2016 nu am avut…

- Este oficial. Romanii care au ramas fara loc de munca in urma epidemiei de pesta porcina care a afectat mai multe ferme de mari dimensiuni, din Romania, vor primi ajutor de la statul roman. Anunțul a fost facut, astazi, de premierul Viorica Dancila, in cadrul ședinței de guvern. "Vom…

- Guvernul se va axa in cea de-a doua parte a anului pe investitii, a anuntat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila. "Daca in prima parte a anului ne-am axat pe cresterea nivelului de trai al cetatenilor, in a doua parte (...) ne vom axa pe investitii si vom face tot ce este posibil sa…

- Deputatul liberal Robert Sighiartau cere demisia prim-ministrului Viorica Dancila și a ministrului Agriculturii Petre Daea, din cauza modului defectuos in care au gestionat criza generata de pesta porcina care a lovit crunt fermele din Romania. „Pesta porcina continua sa loveasca cu putere in fermele…