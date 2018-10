Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit marți seara, la Strasbourg, cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. La intrevedere au participat miniștrii Rovana Plumb și Tudorel Toader, dar și europarlamentarul PSD Dan Nica, dupa cum au anunțat reprezentanții Guvernului. “In cadrul discuțiilor,…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la Parlamentul European, Strasbourg. Discuția dintre Dancila și Timmmermans a durat aproape 40 de minuteIntalnirea dintre cei doi vine la doar o zi dupa ce Frans Timmermans a facut apel, in…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, potrivit unui comunicat al Guvernului. "Dialogul dintre cei doi oficiali s-a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie si a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii dintre…

- ”Am ascultat cu interes dezbaterea pe care ați transmis-o. Eu aș porni de la una dintre afirmațiile prim-vicepreședintelui Timmermans: sa dialogam, sa gasim soluții de rezolvare. Eu aș mai adauga ceva la asta: sa vorbim informați și daca se poate și ar trebui sa se poata, sa fim de buna credința”,…

- ”In calitate de europarlamentar al Romaniei, imi exprim nemulțumirea fața de presiunea uriașa care se face asupra țarii noastre, prin cele doua dezbateri legate de Romania intr-o singura saptamana. Este o situație fara precedent care, din pacate, nu face decat sa loveasca in imaginea Romaniei pe…

- Premierul Viorica Dancila continua lupta cu protestatarii din 10 august. Aflata la Bruxelles, șefa Guvernului de la București, a spus ca aceștia erau drogați trimiși ”din afara”. ”A spus ca se banuiește ca protestatarii au fost trimiși din afara și…

- Premierul Viorica Dancila a trimis o scrisoare presedintelui și prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și Frans Timmermans, in care susține ca pe 10 august manifestantii au incercat sa inlature pe cale violenta guvernul.

- Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ca presedintele executivului comunitar a incurajat-o pe sefa guvernului roman sa actioneze in favoarea revenirii la un discurs politic normal in Romania, in special in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului…