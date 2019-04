Stiri pe aceeasi tema

- Vizita urmareste sa contribuie la aprofundarea cooperarii dintre cele doua state, din perspectiva bilaterala, europeana si regionala. "Complexa si consistenta, interactiunea romano-slovaca este construita pe un fundament durabil, reprezentat de afinitati de ordin istoric si cultural si interese…

- Premierul Viorica Dancila a transmis felicitari echipei de cercetatori de la ELI-NP si i-a asigurat de intreaga sustinere a Guvernului, dupa ce, in premiera mondiala, in proiectul Sistemul laser de mare putere (HPLS) din cadrul Centrului Extrem Light Infrastructure - Nuclear Physics, in data de 7…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, șeful Guvernului de la București dand asigurari in legatura cu angajamentul ferm pentru aprofundarea relației...

- Social-democratii Daniel Suciu si Razvan Cuc au depus vineri, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura in functiile de viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, respectiv ministru al Transporturilor, in fata presedintelui Klaus Iohannis. Din partea Guvernului,…

- Premierul Viorica Dancila nu va participa vineri, la Palatul Cotroceni, la ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre noii ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor, Daniel Suciu si Razvan Cuc, deoarece a plecat intr-o deplasare la Madrid. Informatia a fost confirmata pentru…

- Premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu ministrul Economiei si Energiei al Republicii Federale Germania, Peter Altmaier, cei doi oficiali discutand despre relatiile economice dintre cele doua state, atragerea de noi investitii si participarea companiilor germane la realizarea de proiecte in…

- ​Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca sustine o relocare de fonduri bugetare de la serviciile secrete la sanatate, relateaza Agerpres. Precizarea vine dupa ce șeful PSD Liviu Dragnea a cerut Guvernului sa reanalizeze sumele "importante" care sunt alocate serviciilor secrete…

- Premierul Viorica Dancila susține ca cele doua propuneri pentru funcțiile de ministru – Lia-Olguța Vasilescu și Mircea-Gheorghe Draghici – indeplinesc condițiile de legalitate prevazute de art. 2 din Legea nr. 90/2001, cu modificarile și completarile ulterioare. De asemenea, susține șefa Executivului,…