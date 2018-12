Stiri pe aceeasi tema

- Sunt sanse ca referendumul pe justitie, anuntat de presedintele Klaus Iohanis dupa Ordonanta 13, sa se organizeze in 2019. Presedintele Klaus Iohannis a afirmat intr-o intalnire cu jurnalistii ca „exista sanse” sa fie organizat acest referendum anul viitor. Klaus Iohannis a mai spus ca ambasadorii acreditati…

- Premierul Viorica Dancila a declarat la inceputul ședinței Executivului ca președintele are atribute in ceea ce privește politica externa. La finalul declarației, Dancila a subliniat ca ședinta de guvern de joi se va desfasura in doua etape sugerand ca președintele va trebui sa paraseasca Palatul…

- Sindicalistii "condamna ferm modul dictatorial in care Guvernul Romaniei actioneaza, nerespectand prevederile legale, desi trebuie sa fie primul garant al respectarii legii". "Misiunea Guvernului este aceea de a administra interesele tarii si ale cetatenilor ei, nu afacerile personale ale…

- Președintele Klaus Iohannis a plecat de la ședința de guvern. Premierul Viorica Dancila a anunțat ca ședința va avea doua parți, una in care se vor discuta subiecte care il privesc pe președinte, și o alta in care se vor discuta alte subiecte.

- Președintele Klaus Iohannis a sosit la Guvern. Inaintea lui, cu cateva minute, au sosit și mai mulți dintre miniștri, inclusiv Eugen Teodorovici, care a fost la Parlament și a vorbit cu Liviu Dragnea și Calin Popescu...

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, vineri dimineata, la Varna, Bulgaria, cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, ea afirmand ca una din temele de discutie urmeaza sa fie sedinta comuna de guvern, dupa ce aceasta a fost amanata de doua ori.

Guvernul a adoptat, in ședința de luni, o ordonanță de urgență in sensul in care ICCJ va putea sa iși cumpere mobilier pentru un sediu inchiriat, au spus pentru MEDIAFAX surse de la Palatul Victoria, conform Mediafax.

- Premierul Viorica Dancila a discutat, joi, la Palatul Victoria, cu secretarul general al Comisiei Europene și cu șeful de cabinet al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre stadiul pregatirilor Romaniei pentru preluarea in 2019 a președinției rotative a Consiliului UE.Premierul…