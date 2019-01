Premierul cu doua picioare stangi Moment stanjenitor pentru prim-ministru australian Scott Morisson dupa ce departamentul sau a publicat o fotografie de familie, gresit prelucrata in Photoshop, care il prezinta purtand… doi pantofi stangi. Dupa ce eroarea de editare (pantoful stang fiind asezat in piciorul drept) a devenit virala peste noapte, retelele de socializare au denumit-o „shoegate”. Fotografia publicata pe site-ul […] Premierul cu doua picioare stangi is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

