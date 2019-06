Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a refuzat luni sa ceara votul de incredere al parlamentului, asa cum solicita opozitia in urma acuzatiilor ca firmele lui au beneficiat in mod ilegal de fonduri europene, transmite DPA, potrivit agerpres.ro.Multimiliardarul Babis, care conduce partidul populist ANO,…

- 'Ceea ce este scris (in raport) este grav si ar putea forma temeiul unei suspiciuni de culpa penala', a declarat duminica procurorul-sef al Cehiei, Pavel Zeman, la postul CT. Andrej Babis, liderul multimiliardar al partidului populist ANO, este fondatorul concernului Agrofert, cu interese in agricultura,…

- Bruxelles-ul ii cere premierului ceh Andrej Babis sa restituie 17,4 milioane de euro din subventii europene, estimand ca el se afla intr-o situatie de conflict de interese, informeaza sambata mass-media cehe, publicand un document prezentat drept un proiect al raportului de audit al Comisiei Europene,…

- Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca premierul ceh Andrej Babis este in conflIct de interese, din cauza legaturilor cu firmele sale si tara ar putea sa piarda fonduri europene drept rezultat, potrivit cotidianului Hospodarske noviny, citat de Reuters.

- Cehia ar putea pierde fonduri europene in contextul in care Comisia Europeana a stabilit ca premierul Andrej Babis este in situatie de conflict de interese din cauza afacerilor cu plasare de active, relateaza cotidianul Hospodarske Noviny, citat de agentia Reuters. Daca vor fi confirmate in…

- Mii de persoane au protestat la Praga fata de Guvernul ceh si premierul tarii, Andrej Babis care este acuzat de presupuse fraude cu fonduri europene. Procurorii urmeaza sa decida daca il vor pune sub acuzare pe premierul Andrej Babis pentru presupuse fraude care implica fonduri europene,…

- Premierul Cehiei, miliardarul Andrej Babis, a declarat sambata ca nu va demisiona, chiar daca va fi pus sub acuzare pentru implicare intr-o frauda cu subventii europene, relateaza AFP, informeaza Agerpres.ro.Citește și: Procurorii americani cer 18 luni de inchisoare pentru o rusoaica acuzata…

