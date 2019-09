Stiri pe aceeasi tema

- Prima parte a traseului a fost realizata in anul 1920, la Arad primul zbor pe aceasta linie avand loc in 1922. Cu aceasta ocazie, cehii au ales sa recreeze traseul, ajungand duminica dupa-amiaza și pe Aeroportul din Arad, oraș din care a decolat primul zbor nocturn de pe acest traseu. Au fost primiți…

- Premierul ungar Viktor Orban a prezidat joi o reuniune internationala pentru promovarea "modelului familiei traditionale", in fata a numeroase personalitati venite din Brazilia, SUA, Africa si Europa de Est, adunate pentru a incuraja natalitatea in numele "valorilor crestine", relateaza AFP, potrivit…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a pierdut și returul cu omoloaga din Cehia, Slavia Praga, in play-off-ul Ligii Campionilor, la diferența minima, la fel ca in tur. Cehii s-au impus cu 1-0, același scor ca la Cluj-Napoca, golul fiind marcat in minutul 66 prin Jan Boril.Vezi golul AICI CFR…

- Echipa femininade tenis a Cehiei a primit un wild card din partea ITF pentru turneul final al FedCup, care va avea loc intre 14 si 19 aprilie 2020, la Budapesta. De 11 ori castigatoare a Cupei Federatiei, Cehia se alatura finalistelor editiei din acest an, Franta si Australia, si tarii gazda, Ungariei,…

- Presedintele ceh Milos Zeman l-a destituit luni pe ministrul culturii Antonin Stanek, dupa o amanare de doua luni care a dus coalitia de guvernamant in pragul dezmembrarii, noteaza Reuters. Zeman l-a sprijinit mult timp pe Stanek, in pofida unei cereri de a-l inlocui in functie prezentate in luna mai…

- Statele Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia si Ungaria) se opun categoric numirii socialistului Frans Timmermans ca presedinte al Comisiei Europene, a declarat marti prim-ministrul ceh Andrej Babis, la sosirea la cea de-a treia zi a summitului UE de la Bruxelles, transmite Reuters potrivit…

- Mulțimile din Cehia și-au marit presiunea asupra conducatorului oligarh al țarii, Andrej Babis, pentru ca el sa demisioneze. Insa pare improbabil ca suspiciunile penale și rapoartele UE scurse in presa sa-l rastoarne prea curand, se arata intr-o analiza publicata de Euobserver, preluata de Rador.