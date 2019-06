Stiri pe aceeasi tema

- 'Ceea ce este scris (in raport) este grav si ar putea forma temeiul unei suspiciuni de culpa penala', a declarat duminica procurorul-sef al Cehiei, Pavel Zeman, la postul CT. Andrej Babis, liderul multimiliardar al partidului populist ANO, este fondatorul concernului Agrofert, cu interese in agricultura,…

- Bruxelles-ul ii cere premierului ceh Andrej Babis sa restituie 17,4 milioane de euro din subventii europene, estimand ca el se afla intr-o situatie de conflict de interese, informeaza sambata mass-media cehe, publicand un document prezentat drept un proiect al raportului de audit al Comisiei Europene,…

- Cehia ar putea pierde fonduri europene în contextul în care Comisia Europeana a stabilit ca premierul Andrej Babis este în situatie de conflict de interese din cauza afacerilor cu plasare de active, relateaza cotidianul Hospodarske Noviny, potrivit Mediafax.Daca vor fi confirmate…

- Cehia ar putea pierde fonduri europene in contextul in care Comisia Europeana a stabilit ca premierul Andrej Babis este in situatie de conflict de interese din cauza afacerilor cu plasare de active, relateaza cotidianul Hospodarske Noviny, citat de agentia Reuters. Daca vor fi confirmate in…

- Cehia ar putea pierde fonduri europene in contextul in care Comisia Europeana a stabilit ca premierul Andrej Babis este in situatie de conflict de interese din cauza afacerilor cu plasare de active, relateaza cotidianul Hospodarske Noviny, citat de agentia Reuters, potrivit mediafax.Daca vor…

- Fosta membra a partidului social-democrat CSSD, in prezent independenta, Marie Benesova urmeaza sa fie numita marti de presedintele Milos Zeman, personaj extrem de favorabil premierului Babis si viitorului ministru al justitiei. Demonstrantii, care au scandat ''Justitie independenta!'', ''Nu suntem…

- Saptamana trecuta, politia a recomandat inculparea sefului guvernului pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro si pentru care risca o pedeapsa de cinci pana la zece ani de inchisoare. "Nu voi demisiona deoarece spun de la inceput ca aceasta este…

- Premierul ceh Andrej Babis se afla in colimatorul procuraturii intr-o presupusa fruada a fondurilor europene de doua milioane de euro. ”Ancheta s-a incheiat, iar dosarul complet a fost trimis procurorului Republicii cu o propunere de punere sub acuzatie”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…