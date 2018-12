Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta nota confidentiala datata 19 noiembrie si consultata sambata de AFP, avocatii UE spun ca dublul statut al lui Andrej Babis incalca legea europeana si ar putea duce la o cerere adresata guvernului ceh de a restitui subventiile UE. Al doilea cel mai bogat om din țara Al doilea…

- Babis, care inainte sa devina premier in decembrie 2017 a fost ministrul Finantelor incepand cu 2014, a negat acuzatiile sambata, in urma publicarii in presa a documentului confidential.In document se arata ca „situatia lui Babis poate fi catalogata drept un conflict de interese”. Drept…

- Premierul miliardar al Cehiei, Andrej Babis, se confrunta cu o potentiala criza politica care l-ar putea costa functia, dupa ce fiul sau, Andrej Babis jr, a sustinut ca a fost dus impotriva vointei sale in Crimeea pentru a-l impiedica sa aduca dovezi intr-un presupus caz de frauda cunoscut sub numele…

- ”Am transmis un mesaj foarte clar: Romania isi mentine parcursul european si respecta statul de drept. Romania a fost si va ramane proeuropeana si nimeni nu va putea schimba acest parcurs. Am atras insa atentia ca exista si multa dezinformare referitor la tara noastra, iar lupta politica interna…

- Uniunea Europeana ar trebui mai degraba sa directioneze fonduri separat unor state membre pentru a le ajuta sa-si protejeze propriile frontiere impotriva migratiei ilegale decat sa acorde mai multa atentie finantarii Frontex, Agentia europeana comuna pentru protectia frontierelor, au declarat lunii…

- Viorica Dancila a ajuns din nou in centrul atenției, din cauza greșelilor sale de exprimare. Ultima oara, in timpul vizitei din Argeș. „Voi discuta cu Juncker, nu in ideea de a scuza pe cineva, de a abroga pe cineva despre o vina…”, a spus premierul, intrebata daca va discuta cu președintele Comisiei…

- Mihai Ruse, senator ALDE, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului General pentru abuz in serviciu, conflict de interese si fals intelectual. Ruse a fost primar al comunei brailene Maxineni din 1996 pana in 2012, perioada in care anchetatorii sustin ca a comis mai multe fapte penale.