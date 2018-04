Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, va efectua o vizita oficiala de doua zile in Statele Unite pentru a purta discutii privind renegocierea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza site-ul postului France 24.

- Premierul australian, Malcom Turnbull, a confirmat, sambata, ca presedintele american Donald Trump a fost de acord sa excluda Australia din planul privind implementarea unor taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu. "Si-a luat angajamentul de a avea o relatie militara si comerciala…

- Frontiera intre Canada si SUA nu reprezinta un exemplu pentru rezolvarea problemei privind viitoarea frontiera intre Irlanda si regiunea britanica Irlanda de Nord, in urma retragerii Marii Britanii din UE, a declarat, luni, premierul irlandez Leo Varadkar, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- 'Vom face ca tarile care profita de SUA sa plateasca. Unele dintre ele sunt asa-numiti aliati, dar nu ne sunt aliati in domeniul comertului', a afirmat presedintele republican in cadrul unei reuniuni pe tema infrastructurii cu mai multi responsabili, la care a participat si presa.El a facut…

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat, luni, ca va continua discutiile cu cele trei partide care ar putea sa ii sustina guvernul, dupa ce obtinerea unui nou mandat prezidential de catre Milos Zeman i-a castigat mai mult timp pentru negocieri, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat marti, la Forumul Economic de la Davos, ca intentioneaza sa semneze versiunea revizuita a Parteneriatului Trans-Pacific (TPP). Forma finala a textului a fost convenita in aceeasi zi, la Tokyo, de reprezentantii comerciali a 11 tari, transmite Reuters.…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat marti ca va incerca sa-l convinga pe presedintele american Donald Trump ca Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) este in beneficiul Statelor Unite si a altor tari, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Steven Mnuchin, secretarul de Trezorerie al SUA, a declarat joi ca se asteapta ca Statele Unite sa renegocieze acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) cu Canada si Mexic sau sa renunte definitiv la acest acord, relateaza Reuters.