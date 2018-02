Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. “Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- De Ziua Iertarii, 18 februarie, Igor Dodon a mers impreuna cu sotia si feciorii sai in vizita la o familie din localitatea Rascova, raionul Criuleni, care creste in conditii grele noua copii. Familia prezidentiala a adus in dar mai multe cadouri, printre care aragaz, frigider, televizor, lenjerie de…

- Premierul canadian Justin Trudeau, insotit de familie, a inceput deplasarea oficiala in India cu o vizita la emblematicul Taj Mahal, un monument al dragostei construit de un imparat mogul indian, relateaza duminica DPA. Justin Trudeau a ajuns la New Delhi sambata seara pentru o vizita…

- Meagan Duhamel este o patinatoare canadiana vegana, mare iubitoare de animale. Anul trecut, Meagan a adoptat un cațeluș dintr-o crescatorie din Coreea de Sud, care altfel ar fi fost sacrificat pentru aprovizionarea restaurantelor care servesc carne de caine. Anul acesta, Meagan a caștigat nu una, ci…

- Gigi Becali a facut o dezvaluire extrem de interesanta. Finantatorul FCSB-ului a spus ca a fost sunat intr-o noapte de fostul patron de la Rapid, George Copos, care era impreuna cu doi oameni de la echip din Giulesti si cu primarul Sectorului 1, Dan Tudorache. Becali crede ca George Copos se implica…

- Cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice și soția lui, Nicole Johnson, ne/au anunțat ieri seara ca familia lor are un nou membru… Este vorba despre baiețelul lor, Beckett Richard Phelps, venit pe lume luni. „Ieri s-au petrecut momente magice. Avem un biietel sanatos si o mamica la fel…

- Kevin Hart este un celebru actor, scenarist si comediant. Celebrul artist este impresionat de comportamentul fiului sau, din fiecare dimineata. Marturisirile barbatului ne duc cu gandul ca in familia sa se intampla fenomene paranormale. A

- Un tanar abandonat la inceputul anilor 39;90 intr o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook.Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google. Fara resentimente, sufletul il trage acum spre Romania:…

- In prima instanța, Petronel Corduneanu primise 14 ani de inchisoare cu executare. "Salutam decizia magistratilor de la Curtea de Apel Iasi. Oricat de radicala ar parea in ochii opiniei publice, este o solutie fireasca, perfect legala, si care vine sa puna capat calvarului prin care a trecut…

- Titlul de „Ducesa de Cambridge” vine la pachet cu mai multe indatoriri oficiale! Printre acestea se numara și intreținerea relațiilor diplomatice cu diferite țari, motiv pentru care Kate l-a insoțit pe William in mai multe vizite oficiale de-a lungul celor șapte ani de casatorie. foto: arhiva OK!, Getty…

- Actrita Kim Cattrall, cunoscuta in special pentru rolul sau din serialul ''Sex and the City'', a anuntat duminica decesul fratelui sau, la scurt timp dupa ce a semnalat disparitia acestuia si a publicat un apel pe retelele de socializare pentru gasirea lui, informeaza AFP si DPA.''Cu mare…

- Imagini ireale într-un avion ce efectua o cursa spre Italia. O femeie a început sa jigneasca stewardesa, dupa ce nu i s-a permis sa mearga la toaleta, înainte sa decoleze avionul.

- Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro s-a sinucis joi, la varsta de 68 de ani, informeaza Reuters si AFP, care preiau presa locala. Stirea a fost publicata inclusiv de oficiosul guvernamental Granma.Fidel Castro Diaz-Ballart a fost tratat de o depresie puternica, timp de mai…

- Amazon devine cel mai valoros brand din lume, cu o valoare de 150,8 miliarde de dolari dupa o crestere de 42% in ultimul an, depasind companiile Apple si Google, potrivit raportului Brand Finance Global 500 2018. De la un magazin online de carti, Amazon a devenit cea mai mare afacere online…

- Inceputul de an a prins-o departe de Romania, intr-o calatorie exotica in India și Maldive. Contul sau de Instagram a devenit un ghid pentru fanii care vor sa-i calce pe urme in aceste destinații exotice, iar fotografiile cantareței, cu un peisaj fabulos, sunt superbe. Toata luna ianuarie este rezervata…

- Toata copilaria ei a știut ca trebuie sa invețe. Sa invețe ca sa-și ajute familia. Ambițioasa din fire, a reușit sa intre la facultate și sa ia bursa pentru notele bune pe care le are. Acum, cu acești bani, Ramona iși intreține parinții și cei 4 frați. Ramona Ion are 22 de ani si este studenta in anul…

- Un nou proces a început vineri la Freiburg, în Germania, împotriva unui fermier german acuzat de omor prin imprudenta în cazul unui muncitor agricol român decedat în urma insolatiei suferite în vara lui 2014, relateaza dpa. Inculpatul Joerg D.,…

- Premiera unui controversat film a provocat violente in India. Mai multe sali de cinema au fost luate cu asalt, proprietarul unui mall a fost atacat, iar un barbat a incercat sa-si dea foc in semn de protest, relateaza presa locala, scrie digi24.ro.

- Miercuri, 24 ianuarie, a fost bucurie mare in familia lui Mihai Morar. Prezentatorul TV l-a sarbatorit, alaturi de familie, pe nepoțelul lui, nascut chiar de ziua Unirii. ”Nascut de Mica Unire. Marele nepot”, a scris unchiul Mihai Morar pe pagina de Instagram, unde a postat și o imagine cu nepoțelul…

- Printre celebritațile de la Hollywood s-a instalat un nou trend: sa manance din mana bucatarului Nusret Gokce, cunoscut drept „Salt Bae”. Astfel, vedete precum Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, P. Diddy, Drake, Dj Khaled, French Montana, Rihanna și mulți alții au ajuns in celebrele restaurante din Dubai,…

- Majoritatea cercetatorilor, cind vine vorba de calitatile lui Stefan al III-lea cel Mare, pomenesc portretizarea facuta de Gr. Ureche, scapind din vedere alte insusiri ale marelui voievod moldovan. Creatia populara moldoveneasca intregeste imaginea nu numai a lui Stefan-Domnitorul, Stefan-Osteanul,…

- Fratele Ancute Carcu va fi condus pe ultimul drum la o luna dupa accidentul in urma caruia si-a pierdut viata. Desi familia acestuia locuieste de ani buni in Spania, sora tanarului a tinut sa fie inmormantat in comuna in care s-a nascut. Zilele trecute trupul barbatului a fost adus cu o aeronava…

- Una dintre speranțele Romaniei la box, inca nu are 18 ani și s-a nascut in satul lui Coșbuc. Familia sa nu are nicio legatura cu sportul de performanța, insa i-a acordat incredere maxima tinerei care se incapațaneaza sa faca Romania cunoscuta peste hotare, cu ajutorul boxului.

- Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari - Centrul Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil (.R.P.C.S.A.) Galati, in cursul anului 2017, au gestionat procesele de inregistrare si solutionare a cererilor depuse de straini pentru acordarea protectiei internationale…

- La inceput de ani, familia lui Leo Iorga trece prin momente delicate, dupa ce a aflat ca un prieten apropiat s-a stins din viata. Dupa cateva ore de la socul trait odata cu primirea vestii triste, artistul si-a exprimat regretul pierderii persoanei dragi pe internet, unde a scris un mesaj.

- “Maduro pentru OMS” sau… “Cu Balanța, la pușcarie” Decesul cu numarul 38 cauzat de rujeola s-a inregistrat in Suceava, iar Satu Mare este judetul cu sub 10% copii vaccinati. Potrivit surselor oficiale, numarul total al imbolnavirilor, de la debutul epidemiei, este de 10.307 STOP In aceste condiții,…

- Este doliu in lumea televiziunii! Cunoscutul transgender Rebekah Shelton s-a stins din viata la varsta de 32 de ani. Conform thesun.co.uk, nu este inca stiuta cauza mortii. Transgenderul a jucat in anul 2009 in show-ul de televiziune „Big brother” si a devenit cunoscut datarita schimbarilor de aspect…

- Gonzalo Montoya Jimenez, un detinut dintr-o inchisoare din Asturias, in nordul Spaniei, a fost transportat la morga unui spital, dupa ce a fost gasit intins, fara suflare, in celula lui, potrivit presei spaniole. Familia barbatului a declarat ca acesta avea marcajele pe corp, pentru autopsie, „era pregatit…

- Doua anchete au loc la Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu și la Spitalul Militar din Sibiu, dupa ce o femeie de 39 de ani a murit, plimbata de la o Unitate de Primiri Urgențe la alta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Maria Ciorogar, femeia in varsta de 39 de ani, din Sibiu, a murit dupa ce,…

- Celebrarea Zilei Culturii Nationale - lansari de carte si conferinta 'Eminescu in Transilvania' sustinuta de Ion Cristofor, 11 ianuarie 2018, ora 17:00, sediul ICR Tel Aviv Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv, in colaborare cu Asociatia Scriitorilor Israelieni de Limba Romana, va invita la un eveniment…

- Au fost un an tumultuos pentru Brigitte Sfat și Ilie Nastase, presarat cu o mulțime de certuri și amenințari cu divorțul, dar și impacari surprinzatoare. Ba mai mult, un astfel de episod zbuciumat a avut loc chiar inainte de Craciun, cand cei doi ar fi ajuns la notar pentru divorț. Au petrecut noaptea…

- Cristiana si Marian pot fi considerati doi oameni fericiti si impliniti. Casa "Mireasa pentru fiul meu" a reprezentat locul unde cei doi si-au inceput frumoasa poveste de dragoste, iar ulterior relatia a avansat cu pasi repezi.

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India."Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S.

- Oficialii FacultAƒAii de Istorie din cadrul UniversitAƒAii aEzAl. I. CuzaaEoe din IaAYi au transmis miercuri un mesaj despre colegul AYi prietenul Bogdan Maleon, gAƒsit mort alAƒturi de soAie A®n prima zi de CrAƒciun.

- Marc Suss, omul care coordoneaza dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca exista un plan pentru lansarea unui model SUV cu dimensiuni mai mari decat Duster-ul. Presa germana, REACTIE INCREDIBILA dupa ce a testat noul DUSTER "Vom avea un SUV mai mare in familia Duster / Kaptur, iar in…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Msrkle, proaspat logoditi. Meghan Markle și prințul Harry au anunțat ca se vor casatori…

- Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau din Rajasthan, al doilea stat ca marime din India, au informat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.

- Craciunul este o sarbatoare dedicata familiei și prietenilor. Va așteptam, pe 24 decembrie, la Shopping MallDova sa petreceți acest eveniment magic intr-un decor de poveste.De la mic la mare, v-am pregatit daruri și surprize, de care veți ramane incantați.

- La o suta șaptezeci și unu de ani dupa transmiterea primului mesaj electronic pe o linie care se desfașoara alaturi de calea ferata dintre Bruxelles și Antwerp, expedierea finala va fi trimisa și primita pe 29 decembrie. Faptul ca aceasta tehnologie a secolului al XIX-lea este inca in desfașurare…

- Pe 15 decembrie, este Ziua internationala a ceaiului. Este a doua cea mai populara bautura din lume, dupa apa. Aceasta zi a fost marcata prima data in 2005, in India. Mai intai, festivitatile dedicate zilei ceaiului s-au desfasurat in tarile mari producatoare de ceai, precum Sri Lanka, Nepal si India.…

- Prefectul județului Gorj, Ciprian Florescu, soția acestuia, Codruța Florescu, director al Palatului Copiilor Targu Jiu și fetița lor s-au desprins pentru cateva zile de grijile cotidiene și au plecat intr-o minivacanța. Conform postarii de pe pagina personala de socializare a Codruței Florescu,…

- Iulia Vantur (37 de ani) si-a aniversat parintii, pe 5 a fost ziua mamei, iar pe 7, cea a tatalui ei, iar zilele trecute a petrecut din nou, scrie click.ro. Citeste si Iulia Vantur a petrecut cu „mama soacra" in India Pe 9 decembrie a fost ziua lui Salma Khan (nascuta Sushila Charak),…

- Cu ocazia zilei de naștere a micuțului Akim, baiețelul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea, care astazi a implinit 1 an, artista a dorit sa imparta cu prietenii sai virtuali cateva momente unice. Indragita cantareața a publicat pe Instagram cateva fotografii din intimitatea cuplului, mai exact…

- Emilian Popa este investitor si antreprenor, specializat pe accelerarea comertului electronic in Africa si Orientul Mijlociu. A fost implicat in dezvoltarea unora dintre companiile e-commerce cu cea mai rapida dezvoltare din lume. Africa de Sud, Nigeria, Rusia, Germania, Israel, India, Emiratele…

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati.

- A venit noul clasament al Asociatiei Tenisului Feminin (WTA), iar vestile sunt, asa cum ne-am obisnuit, excelente! Halep este lider mondial pentru a 8-a saptamana la rand, in timp ce Buzarnescu si Bogdan castiga teren in ierarhia WTA. Simona Halep profita din plin de faptul ca jucatoareale…

- Dupa patru ani de la teribilul accident, familia lui Michael Schumacher da sperante fanilor. Chiar daca informatiile despre sanatatea fostului pilot de Formula 1 sunt destul de sarace, fiica acestuia sugereaza ca lupta nu e pierduta. Gina Schumacher a postat o imagine pe Instagram cu textul „Exista…

- Gina-Maria, fiica lui Michael Schumacher, a postat pe Instagram un mesaj emoționant pentru tatal sau. Este prima data cand fiica marelui campion vorbește public despre tatal sau, scrie The Sun. Gina-Maria, in varsta de 20 de ani, a scris un mesaj inspirațional prin care iși indeamna tatal sa continue…

